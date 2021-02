Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birlik ve beraberliğin en güçlü olduğu dönemdeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongreleri'ne canlı bağlantı ile bağlanarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, Ricosta Otel'den yaptığı konuşmada "Gençler sizden beklediğim Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymanızdır. Burada bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes ey kahpe rüzgar artık ne yönden esersen es. Surda açtığı gedikten rüzgarın yönüne aldırmadan akın akın ülkemiz sınırları aşıp bölgemize, dünyaya yönelen bir gençlik görüyorum. Rabbime ülkemize böyle bir gençli nasip ettiği için hamd ediyorum. Rabbime bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamd ediyorum. Rabbime her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle birlikte yürüme şerefi bahşettiği için hamd ediyorum" dedi.

Salgın döneminde dünyanın pek çok ülkesinde özellikle gençlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarına itirazlarını yüksek sesle dile getirdiklerine şahit olduğunu belirten Erdoğan "Hamd olsun Türkiye bu süreci hem sağlık altyapımızın hem sisteminin gücü hem de devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılmamız sayesinde en az sıkıntı ile geçiriyor bu konuda en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz.

Attığımız her adımda gençlerimizin özellikle gözlerinde gördüğümüz o umut, yüreklerinde hissettiğimiz sevgi duruşlarında sahip olduğumuz asalet bizim en büyük şevk kaynağımız oldu. Biz umutsuzluğu küfürle eş değer gören bir medeniyetin mensubuyuz. Üstelik bu öyle temelsiz içi boş umut söylemi de değildir. Umutlu olmak pek çok sebebimiz var. Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz" diye konuştu.

"Birilerinin hayalleri bizim attığımız bu adımların gerisinde kalıyor"

"Tüm provokasyon faaliyetlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz" diyen Erdoğan "Ülkemizi karıştırmak, sokaklarında kaosu egemen kılmak için biçilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor. Her ne kadar birilerinin hayalleri bizim attığımız bu adımların gerisinde kalıyor olsa da her bir vatandaşımızı büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sahip çıktığını biliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız. Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Yüksek teknoloji dayalı yeni ekonominin tasarımından yazılımına üretimden geliştirilmesine her aşamasında sizler olacaksınız. Dijital dünyayı sizler kuracaksınız. Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına ülkemizden en kısa sürede en az 10 üniversitenin girmesini sizler sağlayacaksınız. Gençlerimize bu vizyonu kazandırabilmek için son 18 yılda çok çalıştık. Türkiye'de yüksek öğrenim görmek isteyen istisnasız her gencimize ailesinin maddi durumu ne olursa olsun hayalini gerçekleştirebileceği altyapıyı biz kurduk" ifadelerini kullandı.

Gençlere Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatini hatırlattı

Konuşmasının son bölümünde Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği nasihatleri hatırlatan Erdoğan " 'Allah'ına şirk koşma. Rabbine şükür ettiğin gibi anne ve babana da saygılı ol. Namazını dosdoğru kıl, iyiliğe emret, kötülükten sakın. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Büyüklük taslama. Mütedil ol. Sesini alçalt'. Bu nasihatleri kendine kılavuz eden gençlerimizin hayatlarını hiçbir döneminde istikametini kaybetmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

