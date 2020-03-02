Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz artık AB'den gelecek parayı da istemiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

"İdlib'de 1 buçuk milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımıza dayanmış bir vaziyette bekliyor. 4 milyondan fazla sığınmacıya 9 yıldır ev sahibi yapan Türkiye'nin durumunu anlaşmış değiller. "

“AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı”

"AB 18 Mart bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. AB bugün de çifte standart uygulamaktadır. Bakınız hala AB üyesi ülkelerin önde gelenleri bizim sınırlara şu anda yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye'nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hele hele Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişinin de ağır yaralanması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok”

“Şimdi bu ara görüşüyoruz, ‘size 1 milyar avro göndereceğiz' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz ya. Ben bu akşam sayın başbakana da söyledim. Biz artık bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur, üretir ve harcar. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur”