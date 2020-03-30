Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz bize yeteriz' dedi! Türkiye kulak verdi

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 7 aylık maaşını bağışladığını söyleyen Erdoğan, “Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz' dedi.

Bu kampanyaya tüm Türkiye kulak verdi.

İşte kampanyaya destekte bulunanlar:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz' diyerek başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası' hakikaten takdir ve tebriğe layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. 'Biz Bize Yeteriz' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' hakikaten takdir ve tebriğe layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.

Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Kovid-19'a asla teslim olmayacağız” ifadelerine yer verdi.

YÖK Başkanı ve YÖK üyeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına YÖK Başkanı ve YÖK üyelerinden birer aylık maaşları ile destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına YÖK Başkanı ve YÖK üyelerinden birer aylık maaşları ile destek geldi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Muhterem Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, şahsım ve bütün YÖK üyeleri birer aylık maaşımızı bağışlayarak katılıyoruz. Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum. ‘BizBizeYeterizTürkiyem” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" yardım kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkanlığımız mensupları arasında 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları; süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına beş maaşla destek verdi.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi. Şentop, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız, inşallah. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı ve öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan destek geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon TL destek veriyoruz. 'BizBizeYeterizTürkiyem'” dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında bağışta bulundu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, başlatılan kampanya kapsamında 2 aylık maaşını bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı. Başkan Esen sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin destek verdiği Milli Dayanışma Kampanyasına ben de 2 aylık maaşımı bağışlıyorum. Büyük Türk milleti omuz omuza verince aşamayacağı engel yoktur" ifadelerine yer verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında "Bize bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı #bizbizeyeteriz kampanyasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katılarak 6 maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde yaptığı 'Millete Sesleniş'in ardından kampanyaya destekler büyüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyaya destek çıktığını açıkladı. Aktaş açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu #bizbizeyeteriz kampanyasına ben de 6 maaşımı bağışlıyorum. Ayrıca eşim de 13 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bağışlıyor" diyerek destek oldu.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 3, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 3, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla katılarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ülke genelinden olduğu gibi Elazığ'dan da destekler geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla destek verdi.

Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın başlattığı ‘MilliDayanışmaKampanyasına' bende 2 aylık maaşımı bağışlayarak aziz şehirimizin desteğini başlatıyorum” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise sosyal medya hesabında “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın başlattığı ‘MilliDayanışmaKampanyasına' bende 3 aylık maaşımı bağışlıyorum”diyerek desteğini verdi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 aylık maaşını bağışlayarak, katkıda bulunduğunu açıkladı.

Öteyandan kentte bazı iş adamları, ilçe ile belde belediye başkanları da nakdi ve maaş bağışında bulunduklarını açıklamaya başladı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 3 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Ülkemizde korona virüs (Covid-19) salgınının başladığı ilk günlerden itibaren aldığı önlem ve tedbirlerle yoğun bir mücadele yürüten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tüm ekipleriyle sürekli sahada gerek temizlik ve dezenfekte çalışmaları, gerekse yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik vefa çalışmalarını yürütüyor. Salgının sona erene kadar yürüttükleri çalışmanın devam edeceğini anlatan Başkan Akman, “Bu anlamda, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı günlere hızla erişebilmesi için fedakarca çalışan tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik ve beraberliğin çok büyük önem arz ettiği bugünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği ve 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı ‘Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına kendisinin de 3 aylık maaşını bağışladığını vurgulayan Başkan Akman, “Şüphesiz, paylaşmanın ve dayanışmanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Toplum olarak verilen mücadelenin yanında yer almamız halinde biz bize yeteriz" şeklinde konuştu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası ve tüm siyasi partilerin teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına ve bürokratlara yaptığı bağış çağrısı sonrasında Isparta'da ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den geldi. Başdeğirmen, 5 aylık belediye başkanlığı maaşını korona virüsten etkilenenler için düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına iki aylık maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek yağdı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki aylık maaşını bağışlama kararı aldı. Beyoğlu, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Maddi ve manevi olarak her türlü katkıyı sağlamamız lazım. Bu nedenle iki aylık maaşımı bağışlıyorum. Tüm vatandaşlarımızı milli sorumluluk duygusu ile hareket ederek kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4.5 saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı “Millete Sesleniş” konuşmasında “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” sloganıyla bir kampanya başlatıldığını duyurdu. Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaş ile katkıda bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ilk desteklerden biri de Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilk desteklerden biri de Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan geldi. Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın çağrısını gönülden destekliyor, bir aylık maaşımı #MilliDayanışmaKampanyası'na bağışlıyorum.

Hiçbir virüs bizim, birliğimizden beraberliğimizden güçlü değildir" dedi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşıyla destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı birlik, beraberlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Biz bize yeteriz" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek vererek, ikişer maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'tan da destek geldi. Başkan Özlü sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 2 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. Başkan Özlü, yaptığı açıklamada, “Milli Dayanışma Kampanyamız başlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya Başiskele Belediye Başkanı olarak 2 aylık maaşımı bağışlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 2 maaşını bağışladığını açıkladı.

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda ilçemizdeki ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmak için Nisan ayındaki maaş gelirimi devletimize bağışlıyorum" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, "Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçemizdeki ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmak için Nisan ayındaki maaş gelirimi devletimize bağışlıyorum" diye konuştu.

Başkan Aydın, "İlçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticilerini bağış kampanyasına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman

Kartepe Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek vererek, 1 aylık maaşını bağışlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'dan geldi. Kocaman sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına cevap vererek 1 aylık belediye başkanlığı maaşını kampanya kapsamında bağışladığını ilan etti.

Başkan Kocaman yaptığı açıklamada, “Belki de ömrümüzde yaşayacağımız ülkemiz ve dünya adına en zor günlerden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız milli dayanışma çağrısını yaptı ve Çığ gibi büyüyeceğine inandığım bir yardım kampanyasına öncülük etti. İnanıyorum ki damlalar göle, göller denize, denizler okyanusa dönüşecektir. Yeter ki tedbirlerimiz, çabalarımız, gayretlerimiz, devlet-millet el ele verdiğimiz bu zorlu mücadele tez vakitte sonuç versin” dedi.