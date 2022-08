Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz bu yolda dünya barışı için varız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da toplu açılış törenine katıldı. Burada bakanlık ve belediyelerin hayata geçirdiği projelerin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin de merakla beklediği Sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım taban fiyatını açıkladı. Sözlerine öğle saatlerinde Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Erdoğan, “Manisa'ya 3 hafta Hakan Füzün kardeşimiz n cenazesi vesilesiyle gelmiştim. Cenazeye geldiğimde en kısa sürede Manisa'ya tekrar gelme sözü vermiştim. Araya salgının da girmesiyle neredeyse 3 buçuk yıldır sizlerle yüz yüze beraber olamamıştık. Bugün sizlerle beraberiz ve aldığım resmi rakamı söylüyorum şu anda karşımda 50 bini aşkın Manisalı var. Tarihin medeniyetin üretimin şehri, efelerin, zeybeklerin yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitim ve terbiye ile İstanbul'u fethetmiştir. Biz de Manisa'yla birlikte 81 ilimizden aldığımız güçle Türkiye'ye hizmet ediyor, kendimize dünya ile yarışan hedefler belirliyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız.

Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan vizyon inşası peşinde koşan, bunun hedeflerini programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Niçin, çünkü biz bu millete aşığız. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Çünkü biz bu millete hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun içinde gece gündüz çalışıp mücadele ediyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağımız bir döneme giriyoruz. Vesayetle mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK'den FETÖ'ye terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttük. Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Uluslararası kumpaslara, tuzaklara saldırılara karşı mücadelemizi bugünler için verdik. Eğitimden sağlığa, adaletten ulaşıma, enerjiye ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk. Ülkemizin ekonomik, sosyal, demokratik gücünü bugünler için tahkim ettik. Kardeşlerim, eğitimde eğer bugün 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz varsa boşuna değil. 76 üniversite vardı. Şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Kardeşlerim sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz ‘aşk ile koşan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde ülkemiz hedeflerine kararlıkla yürüyorsa bu sayededir. dertliyiz biz dertli. Bu milletin dertlisiyiz. Biz Türkiye'nin sadece geçmişi değil aynı zamanda geleceğiyiz. Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için çalışan, projeler hazırlayan sadece biz varız. İnsanlarımızın beklentilerine sadece biz cevap veriyoruz. Karşımızdakiler milletimize geleceği değil, sadece geçmişi yani eski Türkiye'yi vadediyorlar.

Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar yapılanları yıkmak, başarılanları boşa çıkarma dışında başka bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Şimdi buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak, hafızanızı yoklayarak şu karşılaştırmaları yapmanızı istiyorum. Biz her evladımızın ana sınıfından üniversiteye kadar her seviyede istediği eğitimi alabilen bir Türkiye inşa ettik, onların iyi dediği Türkiye çocuklarımızın üst üste yığılı bir şekilde eğitim almaya çalıştığı, üniversiteye girmenin ayrıcalık olduğu bir Türkiye'ydi. Biz her vatandaşımıza şehir hastaneleri, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı, bir kutu ilacın bile bulunmasının zor olduğu bir Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın bir programı vardı. Orada bay Kemal yanda kuzu kuzu oturuyordu. Savaş Ay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman bay Kemal SSK'nın başındaydı. Orada suçu o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun. Bak biz de şu an devlet yönetiyoruz. Şu an yüzlerce hastanemiz var” dedi.

“Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz”

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin her an başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik. Şu anda, Gabar'da biz varız, Cudi de biz varız, Tendürek'te biz varız. Besler deresinde biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye bir köyden ötekine sağ salim gitmenin zor olduğu bir Türkiye'ydi. Biz ülkemizi baştan başa bölünmüş yollarla, otoyollarla, hızlı tren hatlarıyla, hava yollarıyla ulaşımı hızlı, güvenli ve konforlu hale gelen bir Türkiye inşa ettik. İşte İstanbul-İzmir 6 buçuk saatten 3 saat 15 dakikaya düştü. Şimdi Manisa-İzmir Sabuncubeli tünelini kim yaptı? Eskiden Manisa-İzmir ne kadar bir mesafeydi? Sabuncubeli tüneliyle bu kadar kısaldı. Onların iyi dediği Türkiye yolların delik deşik olduğu, her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, lojistik sıkıntısı üretimi ve ticareti baltaladığı bir Türkiye'ydi. Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren diğer pek çok husus gibi kendi otomobilini üretecek kabiliyete ulaştıran bir Türkiye inşa ettik. Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz. Onların iyi dediği Türkiye sanayileşme adına Anıt Kabir'in bayrak direğinin ipini üretmekle övünen bir Türkiye'ydi. Savunma sanayimizin dışa bağımlığı geldiğimizde yüzde 20 yerliydi, şimdi yüzde 80 yerli hale getirdik. İstiklal ve istikbalimizi garanti altına alan bir Türkiye inşa ettik. İHA, SİHA ve Akıncılarımızla terör örgütlerini inlerinde vuruyoruz. Bu teröristleri rahatsız ediyor. Bay Kemal'i de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği Türkiye bırakınız geleceğine güvenle bakmayı en temel askeri ihtiyaçları bile karşılamak için rekabet ettiği ülkelerden medet uman bir Türkiye'ydi.

Kardeşlerim bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu ama şimdi tüfeklerimiz elhamdülillah İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı uçaklarımızı biz üretiyoruz. Biz bir deprem ülkesindeki yapıların yüzde 60'nı dönüştürerek insanlarımızı daha güvenli evlere kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. İzmir yıkılmış mıydı, Bergama, Bornova ne haldeydi bütün buraları aylar içerisinde biz inşa ettik mi, Van depreminde her taraf yerle yeksan olmuştu, biz inşa ettik mi, Bingöl depreminde her yer yıkılmıştı biz inşa ettik mi, Kütahya Simav'ı biz inşa ettik mi? Bakın Gölcük'te Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti, buralar inşa edilemedi. Biz geldik bunları da inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye 1999 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşmayı başaramayan bir Türkiye'ydi. Biz sulamadan modernizasyona, tohumdan gübreye kadar tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sıraya, Dünya'da ilk 10'a çıkarmış bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye verimsiz ve kurak topraklarda sadece kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan alternatifini bulanın toprağını terk edip geçimini başka işlerde arayan bir ülkeydi” dedi.

“Savaş için değil, barış için varız”

Dış politikada saygın ve güçlü bir ülke haline gelindiğini kaydeden Erdoğan, “Biz siyasi diplomatik askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış. Bölgesinde çıkarlarını kararlıkla savunan bir ülke inşa ettik. 2 gün önce Ukrayna'da, bir hafta önce Soçi'deydim. Ne için dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil, barış için varız. Ama bu ülkede savaş için gayret sarf edenler yok mu var, onların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onlara da gereken dersi Manisa 2023'te vermek için hazır mı?” diye sordu.

“Manisalı çiftçilerimiz toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik”

Konuşmasına devam eden Erdoğan, “Onların iyi dediği Türkiye kendi sorunlarını çözemediği için bölgesinde ve dünyaya bakamayacak kadar kendi içine kapanan bir Türkiye'ydi. Hangi alana bakarsanız bakın bizim inşa ettiğimiz Türkiye ile onların özlemi arasındaki Türkiye arasındaki devasa farkı görebilirsiniz. Merhum Özal'ın deyimiyle ‘Çağ atlamış Türkiye ile çağın gerisinde kalmış Türkiye'yi mukayese etmekten dahi aciz olanların bu ülkeye verecekleri hiçbir şey olamaz. Bizim milletimize sözümüz ve taahhüdümüz var. Ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonominin en üst ligine çıkarmaktır. Herkes konuşur, herkes yuvarlak laflarla vaatlerde bulunur. Bizim farkımız yaptığımız hizmetlerle yatırımlarla konuşmamızdır. Sadece Manisa'ya kazandırdığımız eser ve hizmetler bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermeye yeterlidir. Son 20 yılda Manisa'ya bugünün rakamlarıyla 48 milyar lira tutarında bir yatırım yaptık. Eğitimde toplam 4 bin 922 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda toplam 8 bin 55 kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 2 stadyum dahil farklı branşlarda toplam 84 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda 5 buçuk milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 25'i hastaneden oluşan toplam 72 sağlık tesisin yapımını tamamladık ve hizmete açtık. 400 yataklı Salihli Devlet Hastanemizin, 200 yataklı Manisa ruh sağlığı hastalıkları hastanemizin, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanemizin ihalesi çalışmaları sürüyor 450 yataklı Akhisar devlet hastanemizin ile 50 yataklı Saruhanlı devlet hastanesi projesi hazırlık aşamasındadır.

Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 10 bin 366 konut projesini hayata geçirdik. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 11 bin 253 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirerek, yeniden inşasını sağladık. İlimizde toplam 7 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bugün Gördes ve Soma'daki millet bahçemizle birlikte 5'ini hizmete sunduk. Ulaştırmada 81 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 627 kilometreye çıkardık. Yaklaşık 128 kilometresi Manisa'dan geçen İstanbul-İzmir otoyolunu Sabuncubeli tünelini, Akhisar çevre yolunu tamamlayıp hizmetinize sunduk. Yapımı süren Salihli-Alaşehir-Buldan yolunu Akhisar-Gördes-Köprübaşı-Demirci yolunu, Akhisar-Sındırdığı yolunu Kırkaağaç-Gelenbe yolunu Bergama-Soma-Akhisar yolunu seneye tamamlıyoruz. Yapımı devam eden Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesiyle Manisa'yı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Tarım ve ormanda son 20 yılda 27 adet baraj ile 11 gölet yaptık. Yapımı süren sulama tesisiyle 199 bin dekar tarım arazisini daha sulamaya açacağız. Manisa ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 75 adet taşkın koruma tesisiyle Manisa şehir merkezi 76 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Manisalı çiftçilerimiz toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik” dedi.

Sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım taban fiyatı 27 lira

Manisalıların merakla beklediği Sultani çekirdeksiz kuru üzüm alımı taban fiyatını açıklayan Erdoğan, “Bugün buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Bu vesileyle hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en gelir kaynaklarından olan sultani çekirdeksiz üzüm alım fiyatını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticimizin emeğinin karşılığını almasını sağlamak, herhangi bir istismara meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultani çekirdeksiz kuru üzümünün Toprak Mahsülleri Ofisimiz olarak çiftçi kardeşlerimizi mağdur, mahrum etmeyiz. Geçen yıl 13 liraydı, bu yıl da cumhurbaşkanınız bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyat olarak hem güçlü devlet hem de güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. İyi oldu mu, bereketli mi ? Elhamdülillah sizin bu samimiyetiniz, bu ihlasınız inşallah üzümlerde bereketi de arttıracaktır. İnşallah şöyle 2 gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp bir hafta içinde kurutup hemen yola koyulalım ihracatımızı da buna göre yapalım. Kuru üzüm fiyatımızın üreticilerimize, ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Manisa'ya kazandırılan hizmetleri açıklayan Erdoğan, “Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 30 araştırma geliştirme merkeziyle 5 tasarım merkezi kurduk. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve belediyelerimiz tarafından şehrimize kazandırılan toplam yatırım tutarı 4 milyar 665 milyon lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını burada sizlerle yapıyoruz” diyerek, hayata geçirilen projeleri tek tek sıraladıktan sonra sözlerine son verdi. Erdoğan, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle kurdele kesimini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i de makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreni öncesi sırasıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç ve AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım birer konuşma yaptı.

Önder Aydın-Aykut Yeniçağ-Turğay Duyar