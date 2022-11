Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bize kimse ders veremez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te düzenlenen PN MİLGEM 3. Gemisi Denize İndirme Töreninde yaptığı konuşmada, “Kimin eteğine yapışırlarsa yapışsınlar, insanlık düşmanlarından, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Proje ürünü bir örgüt durumundaki DEAŞ'a karşı sahada çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez” dedi.

Törende konuşan cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pakistan Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur. Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Neredeyse 40 yıldır bölümü terörle mücadele eden bir ülke olarak, Pakistan halkının çektiği acıyı ve ödediği bedelleri gayet iyi biliyoruz. Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sınırlarımızın içinde ve dışında sürdüreceğimizin tekrar altını çizmek istiyorum. Kimin eteğine yapışırlarsa yapışsınlar, insanlık düşmanlarından, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Aziz şehitlerimize mahcup olacak hiçbir adım atmadık, inşallah bundan sonra da atmayacağız.

DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını silaha ve desteğe boğanların da bize sürekli sükunet telkin etmek yerine hesaplarını buna göre yapmalarında fayda görüyoruz. Proje ürünü bir örgüt durumundaki DEAŞ'a karşı sahada çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez. Türkiye, terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır. Dahası Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde önemli bir küresel aktör konumuna gelmiştir. Türkiye artık dostları ve kardeşleriyle çok daha büyük bir gücü ifade etmektedir. Bu noktaya gelmemizde hiç şüphesiz savunma sanayiimizin çok önemli katkısı vardır. Hamdolsun, müdahil olduğumuz süreçleri kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz” dedi.

“Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rakamlara baktığımızda 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütürken bugün bu sayının 750'yi geçtiğini görüyoruz. Yine 2002 yılında savunma projelerimizin bütçesi 5 buçuk milyar doları ancak bulurken bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık, ihale aşamasındakilerle birlikte 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştık. 248 milyon dolar olan yıllık ihracatımız da yıl sonu itibariyle inşallah 4 milyar dolar seviyesini yakalamış olacaktır. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava kara ve deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yer yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor üretiyor ve geliştiriyoruz. Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan, inşa eden, idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. Bugüne kadar Ada Sınıfı 4 korvetimizi devreye aldık. Amfibi gemilerimiz, Sancaktar Ve Bayraktar Deniz kuvvetlerimizin hizmetinde görevlerine devam ediyorlar. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk'u bu sene içerisinde hizmete soktuk. Ulak, Salvo, Sancak, Albatros gibi projelerle insansız deniz araçlarımızı donanmamıza kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023 savunma sanayimizde pek çok ilki yaşayacağımız sene olacak. Muharip insansız savaş uçağımız Kızılelma üretim hattına girdi. Motor entegrasyon testleri başarıyla tamamlandı. 2023'de ilk uçuşunu yapacak. Yine gelecek sene milli muharip uçağımızı hangardan çıkaracağız. Ayrıca insansız kara ve deniz araçları, milli denizaltı, yapay zeka, robotik gibi çeşitli alanlarda başlattığımız projeleri de süratle neticelendireceğiz. Savunma sanayi alanında Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara taşıyana kadar durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün Pakistan MİLGEM korvet projesi çerçevesinde 3'üncü gemiyi suya indirilme törenini icra ediyoruz. Dördüncü ve son gemimizi de Allah'ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025'in Şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra törene Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammad Amjad Khan Nıazı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı.

Gamze Çevrim - Mustafa Biçer

