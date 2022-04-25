Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için çalışmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna ziyareti öncesi Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında son durum ve iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakereler değerlendirildi.

Guterres, Ankara ziyareti sonrası salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek. Perşembe günü ise Kiev'de olması beklenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek.

Erdoğan ve Guterres, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Hülya Keklik - Derya Yetim