Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesine video mesaj gönderdi.

“2023 sonuna kadar uygulanmak üzere 46 ana eylem ve 324 alt eylem belirledik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye gönderdiği mesajda, “Sürdürülebilir kalkınma kapsamında açlığın 2030 itibariyle sona erdirilmesi hedefinin maalesef çok uzağındayız. Dünya nüfusu artarken küresel gıda talebi de kaçınılmaz bir şekilde artmaktadır. Yoğunluğu ve yıkıcı etkileri artan iklim felaketleri, su kıtlığı, kuraklık gibi iklim değişiklikleri de gıda kaynaklarını etkiliyor. Bu şekilde gıda sistemlerine yönelik maliyetler arterken, gıda kaynaklarına erişim zorlanmakta, zedelenen gıda güvenliği günümüzün en önemli imtihanlarından kitlesel gücü teşkil etmektedir. Korona virüs salgını ise sistemin yükünü artırmış, büyük güçlüklerle elde edilen kazanımların hızla kaybedilmesi riskini beraberinde getirmiştir. Türkiye olarak bu tabloyu akılda bulundurarak salgın öncesinde 2019 yılında gerekli çalışmalara başladık. Aynı yıl sürdürülebilir gıda sistemlerinin bütün unsurlarını kapsayan 21 çalışma grubuyla 3. Tarım, orman şuramızı gerçekleştirdik. Su şuramızın tanıtımını yaparak ülkemiz genelinde istişarelere hız verdik. 2023 sonuna kadar uygulanmak üzere tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulması, gıda kaybı ve israfına ilişkin alt yapının oluşturulması, su kanununun çıkarılması gibi 46 ana eylem ve 324 alt eylem belirledik” dedi.

“Yeterli besleyici ve güvenilir gıdaya erişim bir imtiyaz değil, herkes için bir haktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında ise, “Milli yol haritamız besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla ulaşımından gıda kaybı ve israfının azaltılmasına, tarım hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinde sürdürülebilirlikten acil durumlara ve krizlere karşı gıda güvenliğinin teminine kadar çeşitli konulara odaklanmaktadır. Yol haritamız kapsamından iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede su kirliliğinin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve elektronik ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Yine bu çerçevede biyoçeşitliliğin korunması ve doğaya uygun üretimin, dijital dönüşümün hızlandırılması, kadınlar ve gençlerin tarım ve gıda sektöründe istihdamı ile insana yarışı iş fırsatlarının geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüyle işbirliği halinde de gıdanı koru kampanyamızı sürdürerek israfına önüne geçmeye çalışıyoruz. Yeterli besleyici ve güvenilir gıdaya erişim bir imtiyaz değil, herkes için bir haktır. Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya bırakmakta hepimizin ortak görevidir. Türkiye olarak bu yönde çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Başa