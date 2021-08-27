Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin daveti üzerine geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarına devam ediyor. Musalla Caddesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konsey binası girişinde üyelerle aile fotoğrafı çektirmesinin ardından binaya girdi. Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi binasındaki Şeref Salonu'nda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeliko Komşiç ve aralarında Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik'in de bulunduğu Konsey üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmeler sonrasında Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.

Görüşme sonrası önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bosna Hersek'in milletimizin kalbinde ayrı bir yeri var. Geçtiğimiz haftalarda yangın ve sel felaketinde gönderdikleri mesajlar da bunun karşılıklı olduğunu gösterdi"

“DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi biz verdik, veriyoruz”

"Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar şunu gösteriyor, dünyadaki en güçlü ülkelerin girdikleri yerden hassas çıkmaları gerekirdi ama öyle olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle bölgelerden ayrılmak ciddi sonuçlara yol açtı"

"Afganistan'da 20 yıldır büyük emeklerimiz oldu"

"DEAŞ farklı bir örgüt, Taliban farklı bir örgüt. DEAŞ'ın Taliban'dan farkı ne, nasıl bir mücadeleye girecekler şimdi kestiremem ama terör örgütlerinin çatışmasından ne Türkiye'nin ne de başka ülkelerin karlı çıkması düşünülemez. ABD'nin atacağı bir adım varsa Afgan halkının huzuru için olmalı"

"DEAŞ farklı bir örgüt, Taliban farklı bir örgüt. DEAŞ'ın Taliban'dan farkı ne, nasıl bir mücadeleye girecekler şimdi kestiremem ama terör örgütlerinin çatışmasından ne Türkiye'nin ne de başka ülkelerin karlı çıkması düşünülemez. ABD'nin atacağı bir adım varsa Afgan halkının huzuru için olmalı"

"Afganistan'da asker ya da sivil kalmayacak, 20 ila 30 kişilik teknik ekip kalacak"