Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gitti

Kısıklı'da bulunan evinden çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne geldi. Burada yetkililerce karşılanan Erdoğan, kendisini bekleyen uçağa bindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Brüksel'e gitmek üzere hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da eşlik ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceği öğrenildi. İdlip özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı görüşmelerde, göç konusunun da masaya yatırılacağı belirtildi. Çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi de bekleniyor.

Doğancan Cesur