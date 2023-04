Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu seçimler Türkiye'nin çeyrek ve yarım asrını da belirleyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Cumhur İttifakı üyeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile birlikte Malatya'da 6 bin 700 konutun temeli ile 442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Ramazan ayını depremler sebebiyle buruk geçirdiklerini belirterek, “Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalı kalbimiz de, kafamızda hep burayla buradaki insanlarımız ile birlikteyiz. Biz asla bu depremi unutmadık, depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık” dedi.

Depremde yıkılan evlerin daha güzelini, şehirleri daha ferah ve en güzel haliyle yeniden inşa edeceklerini de söyleyen Erdoğan, “Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi. Türkiye'ye sevdalıyız, çünkü biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü sayıyoruz, biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik” ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın her seçimde kendilerini güçlü bir şekilde desteklediğini da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Malatya, ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine, ekonomisini Londra tefecilerine, dış politikasını emperyalistlere vereceklere yar olur mu. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıklarda bu işi bitireceksiniz. Malatya ya zaten bu yakışır” şeklinde konuştu.

"Lider masa başında değil iş başında belli olur"

6 Şubat depremlerinin Türkiye tahinin en geniş yıkıma ve en çok can kaybına yol açan depremi olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 6 milyona yakın bağımsız bölümün 872 bini yıkık, acil, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak belirledik. Malatya'da bu rakam 132 bine yakındır. Felaketin ardından arama kurtarma, enkaz kaldırma, acil yardım, geçici barınma çalışması, kalıcı konutların yapımı hazırlıklarına başladık. Nitekim depremden 15 gün sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımı için ilk kazmayı vurmuştuk. 31 bini bir yıl içinde bitecek 650 bin yeni yeni konut ve köy evi ile şehirlerin normal hayatlara döndüreceğiz. İşyerlerini de ihmal etmiyoruz. İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin işyerini esnaf ve sanatkarlara vereceğiz. Malatya 70 bin konut ve 25 bin köy evini hak sahiplerine vereceğiz. Buralarda zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Yerinde dönüşecek konutları da aynı anlayışla ihya edeceğiz. Lider masa başında değil iş başında belli olur, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Malatya'yı geleneksel mimarisine uygun, insanın hayat akışına uygun olarak inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Köy evlerinden de bir kısmını Ramazan Bayramında teslim edeceğiz"

Malatya'da inşa edilecek 6 bin 700 konutun bugün temellerinin atılacağını da ifade eden Erdoğan, "Temelini attığımız Battalgazi'de 2 bin 480, Doğanşehir'de 952 konut ve 161 köy evinin inşallah fazla uzatmadan kısa zamanda teslimatını yapacağız. Yeşilyurt'ta 2 bin 722, Yazıhan'da 157 ve Akçadağ'da 228 köy evinin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Malatya'da ayrıca Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi'de daha önceki depremden dolayı hak sahibi olan bin 692 kardeşimize de evlerinin anahtarlarını telsim edeceğiz. İnşallah 6 Şubat depremlerinden sonra inşasına başlanılan köy evlerinden de bir kısmını Ramazan Bayramında teslim edeceğiz. Ayrıca Malatya'da ilk evim projesi kapsamında 2 bin 791 konut yaparak daha önceki sözleri de yerinde tutmayı sürdürüyoruz” dedi.

"Acaba bay bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı?"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Acaba bay bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı? Ziya Paşa ne güzel demiş, ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Bay bay Kemal bir zamanlar SSK Genel müdürüydün. SSK Genel müdürü iken aman Yarabbim o hastanelerin hali neydi. Savaş Ay hayatta olsaydı, onunla yaptığı programları bize tekrar tekrar gösterseydi. Hastalarımız hastanede ölüyor yada orada rehine kalıyordu. Bay bay Kemal sen bunların önce hesabını nasıl vereceksin. Şimdi ise bizim muhteşem hastanelerimiz var, eğitim araştırma hastanelerimiz var, şehir hastanelerimiz var. Hastanelerimiz dünyada övünç kaynağı. Şu Covid de bu hastaneler olmasaydı bizim halimiz nice olurdu. Biz durmadık çalıştık, eğitimde, sağlıkta, yollarda ulaşımda çalıştık. 6 bin 100 kilometre ile ulaşımı aldık şimdi 23 bin 500 kilometre me ulaşımı uzattık.”

"Gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edelim"

Cumhuriyetin ilk asrının geride bırakıldığı yeni asırda Türkiye'nin tarihi bir seçim yaşayacağını da belirten Erdoğan, bu seçimlerin Türkiye'nin sadece gelecek 5 yılını değil, çeyrek ve yarım asrını da belirleyeceğini söyledi. Millet İttifakı'nı terör örgütleri ile yürümekle eleştiren Erdoğan, "Siyaset sahnesini sizlerde takip ediyorsunuz, gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edelim. Kimin ne yaptığı, dediği, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Şu CHP, PKK terör örgünün parlamentodaki uzantıları ile beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandildeki ağababaları oradan talimat veriyor mu? Öyleyse bu yavrularımızı dağa kaçıran bu terör örgütünün ağa babalarına onların parlamentodaki uzantılarına PKK'ya, YPG'ye aklınıza ne geliyorsa bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz? Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmeyecek. Aynı zamanda bu seçimlerde Batı buraya talimat veriyor. 2 farkı zihniyet iki farklı Türkiye. Togg var gördünüz mü? Ülkemizin en büyük dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu televizyonlarda izlediniz mi? CHP'nin adamları, CHP'nin ekranlardaki kara yüzleri onlar ne yapıyor, TGC Anadolu'yu karalıyorlar. Bunlar Togg'u da karalıyor. Ya siz bu ülkede iktidar olmadınız mı? Oldunuz, iktidarda olduğunuzda siz bir toplu iğne yapamadınız, bir eseriniz var mı? Şu an da 10 tane büyükşehir belediyeniz var, buralarda ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yok. Kurdukları 7'li masada her gün yeni bir kavga, PKK, FETÖ, tüm terör örgütlerine gülücükler saçıyorlar. Kandil'den kimi zaman aferin kimi zaman zılgıt yiyorlar. Bizim LGBT ile işimiz yok, biz bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizde aile kutsaldır. Ona laf ettirmeyiz, her türlü yalanı iftirayı atan ucube bir ittifak var.

İşte şu anda ana muhalefet yanındaki yavru muhalefet, bunlar LGBT için bir şey diyebiliyor mu? Çünkü söyle bana arkadaşını sana kim olduğunu söyleyeyim. Arkadaşı bay bay Kemal olandan başka ne beklersiniz ki. Onların bizim gibi tek bir eseri yok. İşte cumhur ittifakını gördünüz, dimdik ayakta, adam gibi adam, bunların yıkmaktan, durdurmaktan, ülkemizin savunma sanayisine dokunmaktan başka hiçbir vaatleri yok” şeklinde konuştu.

"3 günlük siyasi çıkar için bölücü terör örgütü ile FETÖ'cüler ile kol kola girmek gibi omurgasızlıkları var"

İktidara geldiklerinde savunma sanayisinin yüzde 20'sinin yerli olduğunu, şu anda ise bu oranın yüzde 80 olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık biz İHA'larımızı, SİHA'larımızı, akıncıları yapıyoruz, hepsinden önemlisi Kızıl Elmamızı yapıyoruz. Bunların yasaklarla, baskılarla, terör örgütleri ile vesayetlerle yol yürümekten başka ne mazileri var. Terör örgütünün başını çıkacaklarmış. Ne diyor? Diyarbakır'da da 51 yavrumuzu öldüren, onların ölümüne vesile olan Selo'yu çıkartacaklarmış. Bizim hukukumuzda katilin yeri bellidir, ona yataklık edenin de yeri bellidir. Onun için Cumhur İttifakının iş başında kalması şart, durmak yok. Eser olmayınca vizyon olmayınca millete hizmet derdi olmayınca ortada sadece didişme, hakaret saygısızlık var. Birde 3 günlük siyasi çıkar için bölücü terör örgütü ile FETÖ'cüler ile kol kola girmek gibi omurgasızlıkları var.” dedi.

"Bizim tanıdığımız Malatya ülkenin yönetimini 7 ortaklı bir yıkım ittifakına teslim etmez"

Millet İttifakını eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“1 senede toplantı üstüne toplantı. Kavga ile gürültü ile aday bile belirleyemeyen bu ülkeye huzur getirebilir mi? Daha 7 ortak birbirini idare edemeyenler 85 milyonluk Türkiye'yi idare edebilir mi? Başında bulunduğu partiye kazandırdığı tek bir başarı olmayanların bu ülkeye hayrı olabilir mi? Ortada millete örnek gösterecek tek bir eserleri olmayanların depremzedelerin sıkıntılarını çözebilirler mi? Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, Malatya'yı bir bakkal dükkanını bile emanet edilemez. Bizim tanıdığımız Malatya ülkenin yönetimini 7 ortaklı bir yıkım ittifakına teslim etmez. Bizim bildiğimiz Malatya kendi geleceğini 7 iş bilmezin bir arada olduğu bir kumar masasına terk etmez. Ellerinde masumların kanı olan katilleri aramıza salacaklara asla itibar etmez. Sadece hayal satan, ucu kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bir ekinin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir. Sizlerden bu zihniyete artık yeter demenizi rica ediyorum. Durmak yol yola devam diyerek bizimle Türkiye yüzyılına yürümenizi istiyorum. İstikbalinize sahip çıkmanızı istiyorum.”

"1.5 yıldan beride bir araya gelmenin çabasını gösterenler bu büyük asrın felaketini ortadan kaldıracak bir güce, akla, cesarete sahip değildirler"

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise milletçe 6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadıklarını söyleyerek, millet olarak bu acıları da hep birlikte aşacaklarını ifade etti. Türkiye'nin birlik ve beraberlik ile yeniden ayağa kalktığını ifade eden Bahçeli, “Gelecek yine bizim olacak Allah'ın izniyle, hepiniz mutlu olacaksınız. Hepiniz huzurlu olacaksınız, hepiniz önce beslenme sonra barınma ihtiyaçlarını gidererek bu ülkenin yine güler yüzlü insanları olacaksınız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir reform hareketi olduğunu da söyleyen Bahçeli, “Uzun yıllardan beri çok partili dönem içerisinde koalisyonlarla yönetilen bugünde siyasi hayat olarak param parça hale gelmiş, 1.5 yıldan beride bir araya gelmenin çabasını gösterenler bu büyük asrın felaketini ortadan kaldıracak bir güce, akla, cesarete sahip değildirler. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yarıda bırakılmamı. Milletin huzuru için, devletin birliği, milletimizin tekrar ayağa kalkmış büyük bir Türkiye olma hedeflerini gerçekleştirmek için bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamında ülkemizin açısından yarar bulunmaktadır. 30 gün sonra millet iradesi bir tercihte bulunacaktır. Bir yandan cumhurbaşkanı seçilecek bir yandan TBMM oluşacak. Ama bir şeye dikkat etmek lazım. Meclis geçmişte de vardı ama cumhur ittifakı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 5 yılda başarılı bir uygulama ile milletimizin huzurundayız” şeklinde konuştu.

"Yıkımın büyüklüğünü gördük"

Törende konuşan Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı da, “Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın. Depremin ilk günlerinden itibaren buradaki kardeşlerimizi ziyarete geldik, yıkımın büyüklüğünü gördük. vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin yaraları hızlı bir şekilde sarılacak dedik, birlikte ayağa kalkacağız, el ele bu felaketin yaralarını birlikte saracağız dedik. Bugün bu yaraların kısmen ve bundan sonraki yaraların sarılmasını da hızlı bir şekilde devam edeceğini görüyoruz” dedi.

"Bu seçim bütün Türkiye için çok önemli bir yol kavşağı"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise bugün güzel bir hadise için Malatya'da olduklarını belirterek, “Önümüzde hakikaten zor bir süreç. Bu seçim bütün Türkiye için çok önemli bir yol kavşağı. Geçmişteki sağ-sol seçimi değil. Vatan millet seçimidir. Onun için buradayız. 14 Mayıs'ta inşallah vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda Sayın Erdoğan'ı tekrar seçeceğiz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığını ve sonrasında hemen bölgeye gelerek depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. Her zorlukta olduğu gibi bu zorlukları da el birliği ile aşacaklarını söyleyen Destici, “Birbirimize kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle aşamayacağız hiçbir şey yok. 14 Mayıs'ta 2 seçimi birlikte yaşayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda Sayın Erdoğan'ı tekrar seçeceğiz. Malatya bugüne kadar hep cumhur ittifakına büyük güç verdi, bundan sonrada bu artarak devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından temeli atılacak TOKİ Deprem konutları için canlı bağlantı gerçekleştirildi. Temellerin atılmasının ardından yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldı. Son olarak ise Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndaki liderler hep birlikte butona basarak kalıcı konutların temelini attılar.

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa - Hasan Eryılmaz - Selçuk Dönmez

