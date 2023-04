Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke terör devleti olmayacak

Ankara'da Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her günüme, 40 yıl önceki gençliğimin heyecanıyla başlama gücü veren Rabbime hamd ediyorum. Biz, 21 yıldır Türkiye'yi, gençlerimizle birlikte gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Bugün de, artık sizin zamanınızın misafiri olduğumuzun bilinciyle, bu hazırlıkları taçlandırmak için tüm tecrübemizi ve gücümüzü seferber ediyoruz. Unutmayınız, Cumhuriyetimizin ilk asrını, eksiği ve fazlasıyla geride bırakırken, Türkiye Yüzyılının sahipleri sizlersiniz. Türkiye Yüzyılını biz başlatıyoruz, onu yükseltecek ve hedeflerine ulaştıracak olan sizlersiniz. Bin yıldır bu vatan topraklarında elden ele geçerek bize kadar gelen bağımsızlık ve kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz” dedi.

Salonda gençlerin ellerindeki dövizlerdeki sloganları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu bayrağı imanıyla, azmiyle, fedakarlığıyla, kanıyla, sabrıyla bu toprakları bizlere vatan yapan büyüklerimizden aldık. Şimdi de onu, tıpkı ecdadı Sultan Alparslan gibi, tıpkı ecdadı Osman Gazi gibi, tıpkı ecdadı Sultan Fatih gibi, tıpkı Gazi Mustafa Kemal gibi, inşallah gençlerimiz sahiplenecek ve en zirveye çıkartacak. Bu öyle büyük bir dava ki, temelinden tepesine neresinde yer alırsanız alın, isminizi tarihe altın harflerle yazdıracaksınız. Canımızdan öte tuttuğumuz ülkemizi, “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir” şuurundaki bu gençliğe emanet edeceğimiz için gönlümüz müsterih” diye konuştu.

"Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak"

Gençlere hitap eden Erdoğan, "Şimdi burada öyle bir ses verin ki, Ankara'dan dalga dalga 81 vilayetimize, oradan tüm dünyaya yayılsın. Hazır mıyız? Gençler, 14 Mayıs'ta ülkemizin 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? Gençler, 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için “bismillah” diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyerek geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta sizlerin üzerinden yapılan sinsi hesapları bir kez daha bozuyor muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Maşallah işte benim ülkemin gençliği, işte benim milletimin gençliği, işte benim hayallerimin gençliği. Sizlerin gücü ve enerjisi bizimle olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele yok. Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Rabbim hepinizden razı olsun” açıklamasını yaptı.

Gençlerin eski Türkiye'yi bilmedikleri için bugünü dünle mukayese ederken zorlanabileceğini söyleyen Erdoğan, ”Sizler AK Parti döneminde doğmuş, AK Parti döneminde büyümüş, adeta hayatı AK Parti'yle tanımış bir nesilsiniz. Haklı olarak, eski Türkiye'yi görmediğiniz, yaşamadığınız için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyorsunuz. Bugün ülkemizde üretimden istihdama her alanda ölçek öylesine büyümüştür ki, Türkiye'yi 21 yılda nereden nereye getirdiğimizi anlatırken verdiğimiz rakamlar, verdiğimiz örnekler yetersiz kalabiliyor” açıklamasını yaptı.

"Bay Bay Kemal sen tarih bilmiyorsun bizim ecdadımız 19 yaşında cağ açtı çağ kapattı"

Gençlere Türkiye'nin 21 yılını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "39 vatandaşımız Ümraniye'de çöp patlayınca öldü. O çöplüğün olduğu yeri spor tesisleriyle donattık. Ben inanıyorum ki İstanbul'daki gençler İstanbul'un bu halini bilmiyor. Susuz İstanbul'a suyu biz getirdik. Doğalgaz yok gibiydi. Doğalgaza biz kavuşturduk. Bay Bay Kemal Karadeniz doğalgazını getirdik mi? Bedava halkımıza veriyor muyuz, veriyoruz. Bay Bay Kemal sen tarih bilmiyorsun bizim ecdadımız 19 yaşında cağ açtı çağ kapattı. Biz de gençlerimizle geliyoruz karanlık çağı kapattık aydınlık olarak geliyoruz. Eskiden bu ülkede insanların ilk hayali, başını sokacak bir ev bulmaktı. Bu hayalin ölçüsü, kelimenin tam anlamıyla “dört duvar, bir damdan” oluşan barınak seviyesiydi. Büyükşehirlerimizin çevresini saran gecekondular, işte bu ihtiyacın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Biz, gençlerimiz başta olmak üzere tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik” dedi.

Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak, vatandaşların güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuşturduklarını söyleyen Erdoğan, bu konutların 1,2 milyonunu TOKİ vasıtasıyla inşa ettiklerini kaydetti.

“Ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimseyi bırakmayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine bu konutların 3,3 milyonunu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdiklerini belirterek, "Kalan kısmı da, gelişen, büyüyen, refah seviyesi yükselen Türkiye'nin tabii bir sonucu olarak, özel sektör eliyle ülkemize kazandırıldı. Bugün de ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi bu hayallerine kavuşturacak olan yine biziz. Üstelik sadece insanlarımızı ev sahibi yapmakla kalmadık, şehirlerimizi altyapısı ve üstyapısıyla modern bir görünüme kavuşturduk. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ışıl ışıl şehirleriyle, dünyadaki hiçbir ülkeden geri kalmayacak bir ülkeye sahibiz. Başlattığımız İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle, ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimseyi bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

"Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizi 14,5 milyon otomobil ve hafif ticari araçla donattık"

Eski Türkiye'de bu ülkede otomobil sahibi olmanın çok sınırlı kesime mahsus bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin yarım asır öncesinde geçen filmleri, müzikalleri hatırlayın. Oralarda, zenginliğin ölçüsü bugün artık aksi düşünülemeyecek hale gelen standartlarda bir ev ve herhangi bir otomobil sahibi olmaktı. Biz, geçtiğimiz 21 yılda ülkemizi 14,5 milyon otomobil ve hafif ticari araçla donattık. Erbakan Hoca Devrim otomobilini yapmıştı biz de devrin otomobilini yaptık. Bay Bay Kemal Fabrikası nerede dedi. Bunu nereye nasıl satacaksınız. Şimdiden ciddi manada siparişler başladı. Siparişlere yetişmede fabrika zorlanıyor. Tıpkı ev sahibi olma gibi otomobil edinmeyi de, ayrıcalık olmaktan çıkartıp ortalama gelir sahibi herkesin ulaşabileceği bir imkân haline dönüştürdük” dedi.

"Otomobil sahibi olmayı da standart hayat biçiminin parçası haline getirmeyi sürdüreceğiz”

Togg gibi yerli ve milli otomobil markasıyla bu gururu daha da öteye taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, "Bu ülkenin gençleri için ev sahibi olma gibi, otomobil sahibi olmayı da standart hayat biçiminin parçası haline getirmeyi sürdüreceğiz. Yine eski Türkiye'de, dilediğiniz eğitim seviyelerine kadar gidebilmek, pek az gencimize nasip olan bir imkandı. Üniversite sınavına giren her 10 evladımızdan ancak birinin yükseköğrenim görebildiği bir sisteme sahiptik. Biz, ülkemizin her alanı gibi eğitimde de altyapıyı, talebin tamamına cevap verecek düzeye getirdik” değerlendirmesinde bulundu.

Anaokulundan liseye her seviyede 360 bin yeni derslik yaptıklarını, 750 bin yeni öğretmen atadıklarını, 131 yeni üniversiteyle yükseköğretim kurumu sayısını 208'e çıkardıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Öyle ki, liseden mezun olan öğrencilerimizin tamamını yerleştirebileceğimiz kadar yükseköğrenim kapasitesine ulaştık. Böylece ülkemizdeki üniversite öğrencisi sayısı 1,6 milyondan 7 milyona yükseldi. Artık öğrencilerimizin rekabeti, herhangi bir üniversiteye girebilmek değil, istedikleri üniversitenin istedikleri bölümüne girebilmek üzerine kuruludur.”

Eski Türkiye'de iş bulmanın, istihdama katılmanın kolay olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 20 yılda işgücü arzının 22 milyon kişiden 35 milyon kişiye çıktığı halde, istihdamı 11,5 milyon kişi artırarak, tarihin en yüksek çalışan sayısına ulaşıldığını bildirdi. Erdoğan, sanayi bölgeleri, turizm tesisleri, ticari kuruluşlar, tarım ve hayvancılık merkezlerinin gece-gündüz çalıştığını ürettiğini ve kazandığını belirterek, küresel krizlerin hiçbirinin ülkemizin kalkınma atılımını yavaşlatmadığını, tam tersine krizleri fırsata çevirerek, büyümeyi hızlandırdıklarını söyledi.

"Bazıları bizim sık sık savunma sanayi ürünlerimizi gündeme getirmemizden rahatsız oluyor"

Savunma sanayindeki projelerin önemine değinen Erdoğan, "Bazıları bizim sık sık savunma sanayi ürünlerimizi gündeme getirmemizden rahatsız oluyor. Halbuki, bizim gururla saydığımız her savunma sanayi projemiz, aynı zamanda gerisindeki tasarım, yazılım, üretim gücüyle, gençlerimizin geleceklerini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir. Biz teknolojiye yaptığımız yatırımla gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz. Yapılan konutlara, yollara, barajlara beton ve demir yığını gözüyle bakanların çapsızlığı, bu alanda da kendini belli ediyor. Kendilerinin hayranlık duyduğu ülkelerin nasıl geliştiğini, kalkındığını, zenginleştiğini bilmeyenler, her yatırıma takoz olmaya, her esere düşmanlık etmeye, her hizmeti değersizleştirmeye çalışıyor. Bunların derdi gençlerimize ufuk açmak değil, tam tersine gençlerimizin ufkunu kapatarak kendi kifayetsizliklerinin, içinde debelendikleri kin ve nefret bataklığının üzerini örtmektir” dedi.

"Yaşadığımız onca badireye, onca saldırıya, onca tuzağa ve engellemeye rağmen buraya geldik”

Göreve geldiklerinde milli gelirin çok düşük olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye bugün, kişi başına milli gelirini 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 doların üzerine çıkardıysa, satın alma paritesine göre dünyada 11'inci sıraya geldiyse, bu herhalde kendi kendine olmadı. Yaşadığımız onca badireye, onca saldırıya, onca tuzağa ve engellemeye rağmen buraya geldik. Şayet Gezi olaylarından 15 Temmuz'una maruz kaldığımız kalleş saldırılarla bize ödetilen ekonomik bedeller olmasaydı, bugün çok daha üst sıralarda yerimizi alacaktık. Altılı Masanın ortakları Kandilin Uzantılarından da oluşuyor. Bu ülke terör devleti değildir, olmayacaktır. Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Evlat katili, yavru katili Apo'yu da çıkarma sözü veriyor. Her kürsüye çıkan biz geliyoruz cezaevlerinin kapısını kırıp hepsini dışarı salacağız. Bu ülke hukuk devleti değil mi? . Bu ülke bu hainlere bırakılamaz. Biz yapmak için varız bunlar yıkmak için var” dedi.

“Seçim öncesi birilerinin yine benzer hazırlıklar içinde olduğu anlaşılıyor”

Türkiye Yüzyılı ile birlikte ülkenin hak ettiği yerlere tırmanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimöncesi birilerinin yine benzer hazırlıklar içinde olduğu anlaşılıyor. İşte buradan tekrar ifade ediyorum: Başaramayacaksınız. İstiklalimize, istikbalimize el uzatamayacağınız gibi, ülkemizi hedeflerinden uzaklaştıramayacaksınız Ekonomimizi rayından çıkartamayacaksınız. Milletimizin arasına etnik ve mezhebi fitne sokamayacaksınız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Alevi açıklamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz ki. Bayram değil seyran değil bunu söylemenin anlamı ney. Bizim Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek bir dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Biz Türk'ü ile, Kürt'ü ile, Laz'ıyla, Çerkez'i ile Abaza'sıyla hep bir olacağız, beraber olacağız ama ülkemizi böldürtmeyeceğiz. İyi ki Alevi olduğunu söyledin bizim böyle bir derdimiz yok. Evet, biz gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe, bu vatanın tek bir karış toprağına, bu milletin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz. Çünkü bu gençlik, dünyayı bilen, ecdadını tanıyan, vatanına ve milletine kalpten bağlı, medeniyet ve tarih şuuru sahibi bir gençliktir. Ben bu gençliğimizle iftihar ediyorum. Sizi gönlüme, bağrıma basıyorum. Çünkü bu gençlik, ne küresel emperyalistlerin oyununa gelecek, ne sapkın akımların ülkesini istila etmesine izin verecek, ne geleceğinin karartılmasına rıza gösterecek bir gençliktir. Bay Bay Kemal buradan LGBT'ci çıkmaz. HDP'de var mı? Var. İYİ Parti'de var mı var. Masanın etrafındaki yavrucuklardan bir şey duydunuz mu? Çünkü bu gençlik Türkiye'nin gençliğidir, Türk Milletinin gençliğidir. Allah'ın izniyle bu gençlik, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı muştusunu, sadece 7'li koalisyona değil, 7 düvele ilan edecek gençliktir” açıklamasını yaptı.

"Biz gençlerimizle irtibatımızı, öyle mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bizim için her seçim süreci, milletimize hem hesap, hem söz verme vesilesidir. Hesap veriyoruz, çünkü 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Söz veriyoruz, çünkü ülkemiz için hayata geçirecek daha çok hayalimiz, vizyonumuz var. Sadece eğitimden spordan gençlerimiz için yaptığımız işlerin tamamını saymaya kalksak, değil saatler, günler bile yetmez. Tabii bundan sonra yapacaklarımızı da, en az geçmişte yaptıklarımız kadar önemli görüyoruz. Biliyorsunuz bazıları, her seçim döneminde, asla yerine getirmeyecekleri bir vaat bohçası açar, asla tutmayacakları sözler söyler. Yok suyu bedava vereceğiz derler. Yok ulaşımı ücretsiz yapacağız derler. Bizim ilkemiz ise, söylediğimiz her şeyi yapmak, yapamayacağımız hiçbir şeyi de söylememektir. Tabii, ağızdan çıkan her sözün gerisinde bir vizyon, bir hedef olmalıdır. Gençlere sempatik görünmek için, gerçekte kendileri olmayan kılıklara bürünenlerin böyle bir dertlerinin bulunmadığı çok açık. Biz gençlerimizle irtibatımızı, öyle mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamıyoruz. Gençlerimizle muhabbetimizi, öncelikle onlara her alanda en güzel hizmetleri vererek, aynı zamanda her fırsatta onlarla ruberu, yüzyüze bir araya gelerek yapıyoruz” dedi.

Seçilme ve seçme yaşını 18 yaşına indirdiklerini hatırlatan Erdoğan, ”İşte bugün de burada, aynı hissiyatla, aynı anlayışla bir aradayız. Bizim gençlerimize güvenimizin en güzel örneği, seçilme yaşını önce 25'e, sonra 18'e düşürmemizdir. Aynı şekilde, siyasi katılımdan girişimciliğe ve bürokratik atamalara kadar alanda gençlerimizi destekledik. Milletvekili listelerinde gençlere en çok yer veren, dolayısıyla onların yetkinliğine ve katkısına en çok güvenen parti biziz. Nefesimizi, birileri gibi hesapsız-kitapsız söylenmiş, içi boş vaatlere değil, hemen hayata geçireceğimiz somut projelere harcıyoruz. Bu amaçla, seçim beyannamemiz gençlerimizle ilgili, hepsi de iyi çalışılmış, projelendirilmiş, en kısa sürede uygulanacak projelere yer verdik” ifadelerini kullandı.

"Sana sormazlar mı hangi sıfatla gidiyorsun sana 300 milyar dolar verecekler"

Seçim beyannamesinde yer alan gençlere yönelik projeleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Londra'dan 300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim diyor. Sana sormazlar mı hangi sıfatla gidiyorsun sana 300 milyar dolar verecekler. İnanın 5 tane keçiyi teslim edin kaybedip gelir. Ülkemizin kendi kaynaklarını en güzel şekilde kullanarak bütçemizi oluşturuyoruz. Karadeniz gazı, 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen rezerv değeriyle, ülkemizin son dönemdeki en büyük kazanımlarından biri olacak Bay Bay Kemal. Biz bu gazın gelirlerinin bir kısmını kuracağımız Aile ve Gençlik Bankasına aktaracağız. Bu kaynakla, aile kurumumuzu güçlendirmeye ve gençlerimizi eğitimden evliliğe hayatın her aşamasında desteklemeye yönelik çalışmaları finanse edeceğiz. Esasen, eğitim bursundan girişimcilik hibesi ve kredisine kadar pek çok alanda gençlerimize zaten ciddi destekler veriyoruz” dedi.

Bütün kazanımlardan elde edilecek gelirle Türkiye'nin kimseye el açmayacağını ifade eden Erdoğan, ”Mesela, faizsiz kredi desteği sağlayarak, kendi işini kuran genç girişimcilerimizin yanında yer alacağız. Gençlerimizin dünya ile etkileşimini artıracak, yüksek lisans ve doktora programları için yurtdışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'nin genç milletvekillerini sahneye davet etti. Genç milletvekili adayları sahneye kendilerini tanıtan kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Hülya Keklik



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.