Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkeyi birilerinin lütufu olarak değil çarpışa çarpışa, şehitler vererek kurduk'

Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda halka hitap eden Erdoğan, “Tarih bir milletin sadece hafızası değildir, istikbalinin de pusulasıdır. Hem bir ibret vesikası, hem de ilham kaynağıdır. Bunun için biz tarihimizden sadece ders almayız aynı zamanda ibret, kuvvet alırız, cesaret, ilham alırız. Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümünü kutladık, şehitlerimizin aziz hatıralarını yad ettik. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği bir millet değiliz. Biz emperyalistlerin, masa başında kurduğu bir ülke değiliz. İşgalcilerin sınırlarını çizdiği bir devlette değiliz, 2 bin 200 yılı aşan devlet tecrübesi ile büyük bir milletiz. Asırlar boyunca hükümdarlık kurmuş, adalet dağıtmış bir ecdadız. Bu ülkeyi birilerinin lütufu olarak değil çarpışa çarpışa, şehitler vererek kurduk. Bu topraklarda 15 yaşındaki yavrularımızın kanları var. İstiklal harbimizi de büyük bedeller ödeyerek, Nene Hatunların, Şerife bacıların, Şahin beylerin, Sütçü İmamların mücadeleleriyle Kurtuluş Savaşını kazandık. Bu toprakları koca yürekli anaların fedakarlıkları ile vatan yaptık. Bizi tanımak isteyenler önce Çanakkale'yi ziyaret etsin, Türkiye'ye parmak sallayanlar önce tarih kitabı okusun” diye konuştu.

"Kocaeli ve bölgemiz için çok önemli yatırımı hizmete alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kocaeli ve bölgemiz için çok önemli yatırımı hizmete alıyoruz. Uzunluğu 398 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyolunun; 4'üncü kesimi olan Kurtköy-Dilovası Liman bağlantısını buradan açıyoruz. Böylece Dilovası bölgesinde TEM otoyolunu, Kuzey Marmara otoyolunu, İstanbul-İzmir otoyolunu birbirine bağlıyoruz. Mermerciler-Demirciler OSB Kavşaklarını, İstanbul Balçık Kavşağı ve E5 Ankara-İstanbul yolu kavşağını da hizmete açıyoruz. Böylece otoyolun 476 milyon dolar maliyeti olan 45 kilometrelik kesimini daha trafiğe açmış olacağız. Kuzey Marmara otoyolunun 257 kilometrelik Kurtköy-Akyazı kesimini tümüyle önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Feribot iskelesi köprüsündeki çalışmaları tamamladık. Anayol ile yanyol arasında hendek imalatı devam ediyor. Körfez-Gümüşova kavşağındaki çalışmaları bu yıl sonlandırıyoruz. İzmit-Kandıra yolundaki kalan kesimler ile İstanbul-Edirne-Gümüşova yolundaki çalışmaları otoyol ve bağlantı yollarındaki çalışmaları önümüzdeki sene bitiriyoruz. Kocaeli'ni İstanbul, Sakarya, Bilecik, Eskişehir Ankara ve oradan da Konya ile YHT bağladık. Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Köseköy Lojistik Merkezi'nin 1. etabını tamamlayarak işletmeye açtık, 2. etabın yapımına ilişkin ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Toplam maliyeti 10,4 katrilyon lira olan Gebze Sabiha Gökçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı arasındaki YHT proje çalışmaları da tamamlandı, ihale süreci sonrası gerekli adımları atacağız." dedi.

"CHP demek; çöp, çukur, çamur demektir"

Erdoğan, "Kocaelili çiftçilerimize toplamda 358 milyon tutarında tarımsal destek verdik. Kocaeli'nde son 17 yılda 5 OSB, 5 Teknopark, 118 AR-GE merkezi, 14 tasarım merkezi kurduk. Kocaeli'nde 128 bin iş yerimize toplam 5 katrilyon liralık sosyal güvenlik kurum prim teşviki verdik. Kocaeli ilçelerin tamamına doğalgaz geldi, artık kömürden kurtulduk. Dikkat edin bunlar medeniyetin işaret fişekleridir, bu CHP ne anlar bu işlerden. Bunlar bizi hava kirliliğine mahkum ettiler. İstanbul'da belediye başkanı olduğum da kazandığımda 50 bin eve doğalgaz gidiyordu, ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve doğalgaz verdik. Şuanda İstanbul'da 6 milyon 650 bin eve doğalgaz gidiyor. Bunları CHP yapabilir mi? Bugüne kadar yapmadılar, CHP demek çöp, çukur, çamur demektir. Yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir, bunlardan başka bir şey beklemeyin. Bu seçimlerde bunlara gereken dersi vermeliyiz. Bu yatırımların kesintiye uğramaması için 31 Mart çok önemli." diye konuştu.

“Bay Kemal'in kırdığı potların boyu CHP genel merkezinin boyunu bile aşmıştır”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, “Türk ve Müslüman düşmanlarına tek bir söz dahi söylemezken her gün miting meydanlarında bize iftira atıyorlar. İslam Dünyası'ndan kaynaklanan terör diyor, sen ne vicdansız adamsın, sen nasıl olur da bu terörün kaynağını İslam Dünyası olarak görürsün. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman değil mi öyleyse İslam Dünyası'nı nasıl olarak terör kaynağı olarak görüyorsun. Bu adam ya zır cahil ya da zır zır cahil, nereye varırsan vardır. Cuma namazına giden 50 kardeşimize giden kardeşimizi şehit ediyor, Müslümanlığına kendilerini sorgulama tavsiyesinde bulunuyor, sen önce kendini sorgula. Terör saldırısının, katliamın altından Nazilerin ağzıyla mı cevap veriyorsun. Bunun adı gaflettir. Bay Kemal'in kırdığı potların boyu CHP genel merkezinin boyunu bile aşmıştır” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kaset tezgahı ile CHP'nin başına getirildiğinden beri memleketin faydasına hiçbir kelamı olmadığını belirten Erdoğan, “Millet, memleket düşmanlarına, canlı kalkan olmaktan başka tek bir icraatı yoktur. Milletimiz 31 Mart'ta bunun hesabını demokratik yollardan soracaktır. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sizin için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Kocaeli ne kadar güçlüyse Türkiye'de ancak o kadar güçlü olur” diye konuştu.

"Kocaeli'ne 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde halka hitap etti. Erdoğan "17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık Kocaeli'ne. Evlatlarımız modern imkanlarla okusun diye 10 bin 670 adet yeni derslik inşa ettik. Kocaeli Üniversitesini yatırımlarımızla daha da büyüttük. 2'nci üniversitemiz olarak Gebze Teknik Üniversitesini faaliyete geçirdik. Yükseköğrenim öğrencileri için 14 bin 191 kapasiteli yurtlar açtık. Bir kaç yıla kadar 3 adet toplamda 2 bin 550 kişi kapasiteli yeni yurtlar açacağız. Kocaeli'nde 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, gençlik merkezleri, spor tesisleri inşa ettik. Kocaeli Gençlik Merkezi ve Kamp Eğitim Merkezini yapımları, Kocaeli Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ve Kartepe Gençlik Merkezinin proje ve ihalesi devam ediyor. Gebze'ye bir millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Aynı zamanda Derince'de Çınarlı Mahallesinde ki eski stadyumun yerine bir millet bahçesi yapıyoruz" dedi.

Kocaeli'ne 17 yılda yapılan yatırımları açıklamaya devam eden Erdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engelli ve yaşlılarımıza 1,6 katrilyon liralık kaynak sağladık. Sağlıkta şehrimize toplamda bin 736 yataklı 16 hastane ile birlikte 81 adet tesis kazandırdık. Yatak kapasitesi bin 180 olan Kocaeli şehir hastanemizin ve 250 yataklı Gölcük Devlet Hastanesinin yapımları sürüyor. Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz. Ayrıca Çayırova'ya 200 yataklı devlet hastanesi inşa edeceğiz. Kocaeli'nde 19 bin 352 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 3 bin 500 vatandaşımızın sorununu çözdük. Kocaeli'nde; Çayırova, Derince, Kandıra, Körfez, Gölcük ve İzmit'te 80 hektar büyüklüğünde riskli alan belirledik. Yaklaşık 9 bin adet konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik, bize yardımcı olacaksınız ki deprem bölgesi olan Kocaeli'nde sıkıntılar yaşamayalım" diye konuştu.

27 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocaeli'nin bölünmüş yol uzunluğuna 119 kilometre daha ilave ederek 272 kilometreye ulaştırdık. Osman Gazi Köprüsünü sadece Kocaeli'ne değil ülkemize kazandırdık. İstanbul-İzmir otoyolunun biten kesimlerini etap etap trafiğe açıyoruz. Otoyolun tamamı yıl sonuna kadar bitiyor. Hemen buradan gireceksiniz otoyola doğru İzmir. Maliyeti 11,3 milyar lira olan banliyö hattını Gebze istasyonu YHT kapsamındadır. Karamürsel Kız Derbent Barajı, Kandıra Arıklar Göleti, Kandıra Safalı Göleti ve Karamürsel Tepeköy Göletlerini hizmete aldık. Bu 4 tesisle 27 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Karamürsel ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak İhsaniye Barajında sona geliyoruz. Plan ve projelerini hazırladığımız 5 sulama tesisiyle 48 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız" şeklinde konuştu.

Gürcan Yılmaz - Murat Kanber - Kübra Topçuoğlu

