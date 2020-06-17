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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin 3. yılı için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, ''Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum. Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz'' dedi. 

Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2020

 

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