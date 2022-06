Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugünün çocukları, yarınlarımızı inşa edecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Burhan Felek Stadyumunda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Törenine katıldı.

“Evlatlarımızla her buluşmamızda, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız daha da güçleniyor”

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her eğitim öğretim yılı sonunda, işte bugün burada olduğu gibi zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, ahlaklı nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığını yeniden yaşıyoruz. Evlatlarımızla her bir araya gelişimizde, her buluşmamızda, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair umutlarımız daha da güçleniyor. Çünkü yarının mühendisleri, doktorları, öğretmenleri, bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri, siyasetçileri bugün okul bahçelerinde neşeyle koşturan evlatlarımızın içinden çıkacak. Yarının Türkiye'sini, gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan işte bu çocuklar, gençler inşa edecek” dedi.

“Eğitimin kalitesini arttırmak, eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tam 20 yıldır önce eğitim öğretim diyoruz. Bunun için eğitim öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Bunun için bütün imkanlarımızı eğitim, öğretim için seferber ediyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun, Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Erkeğiyle, kızıyla, tüm evlatlarımız okusun, zengininden fakirine, her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim öğretim imkanına kavuşsun istiyoruz. Bu amaçla eğitimin kalitesini arttırmak, eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik. 81 vilayetimize anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Göreve geldiğimizde 78 üniversite varken şimdi 207 üniversitemiz var. Yurtlarıyla, pansiyonlarıyla, spor salonlarıyla, kütüphaneleriyle, ülkemizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Özellikle maddi durumu sınırlı ailelerimize verdiğimiz maddi desteklerle çocuklarını okula göndermelerini teşvik ettik. Son iki buçuk yılımıza damga vuran salgın sürecinde eğitime yaptığımız tüm bu devasa yatırımların meyvesini toplama fırsatı bulduk. Geriye doğru baktığımızda şu gerçeği net bir şekilde görebiliyoruz. Şayet eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden bugünkü 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık, derslik sayımızı 343 binden 611 bine yükseltmeseydik, öğretmen kadromuzu 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik seksen bir vilayetimizdeki tüm okulları en modern teknolojiyle teçhiz etmeseydik, 2022'den beri eğitim öğretime gereken önceliği vermeseydik biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok ciddi sıkıntılarla, çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. Son yirmi yılda tüm bunları ve daha pek çok adımı atarak evlatlarımızın eğitiminde kesinti yaşanmasının önüne geçtik. Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz” dedi.

“Sene sonuna kadar inşallah 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak vatandaşlarımızın sırtındaki büyük bir yükü ortadan kaldırdık. Şimdiye kadar ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan toplam kitap sayısı 4 milyar adeti buldu. Yıllardan beri şikayet edilen yardımcı kaynak sorununu da çözdük. Artık yardımcı kaynaklar da bakanlığımız tarafından hazırlanıp ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor. Bugüne kadar dağıtılan yardımcı kaynak kitap sayısı 36 milyonu geçti. Sene sonuna kadar inşallah 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Her yerde matematik anlayışı ile TÜBİTAK ve üniversitelerle iş birliği halinde, matematik seferberliğini başlattık. Okul öncesi eğitim seferberliğimiz ile yılsonuna kadar 3 bin anaokulu, 40 bin anasınıfı hedefini gerçekleştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Tatilin dinlenmeyle birlikte yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunu da lütfen unutmayın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tatil elbette dinlenmek, oyun oynamak, keyifli vakit geçirmek demektir. Tatilin dinlenmeyle birlikte yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunu da lütfen unutmayın. Kitaptan okumaktan araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Günlerinizi sadece bilgisayarla, internetle tabletle ekran başında ziyan etmeyin. Bu sene öğrencilerimize yönelik yaz okulları açıyoruz. Matematik, yabancı dil, bilim ve sanat alanlarında açılacak olan yaz okullarıyla tatilinizi en verimli şekilde değerlendirmenizi arzu ediyoruz. Aynı şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve diğer kurumlarımızın sizlere yönelik pek çok çalışması var. Her birinizin, devletimizin sizlere sunduğu bu imkanlardan en güzel şekilde istifade edeceğine inanıyorum. Sözlerimi bitirmeden önce bu hafta sonu yüksek öğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Rabb'imden başarılar niyaz ediyorum. Burada bulunan öğrencilerimiz başta olmak üzere karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı tebrik ediyorum. Evlatlarımızı yetiştiren, milletimize ve insanlığa faydalı bir fert olmalarına katkı sağlayan öğretmenlerimize tekrar şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi daha ömürlerinin baharındayken bölücü terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda 10 yaşında Sebahattin Kabacı'nın klarnet taksimini de dinledi.

Mustafa Biçer - Gamze Erdemir