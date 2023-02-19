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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk Devlet liderleri ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk Devlet liderleri ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk Devlet liderleri ile telefonla görüştü

Bulgaristan, Malta, Arnavutluk liderleri ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Halit Arslan
 

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