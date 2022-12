Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunların bildiği tek şey IMF'den para almak'

Toplu açılış töreni ve toplantılara katılmak üzere Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kurtuluş'tan Bugüne Hep Birlikte 2023 Programı"nda bir konuşma yaptı. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, “Hadi git BAYKAR'a, al o ithal elemanları da yanına BAYKAR'ı görsünler. Bak bakalım bu İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı'lar şimdi de yenisi geliyor ve inşallah Kızılelma'yı görsünler. Allah nasip eder de 1 ay içerisinde Kızılelma da havalanırsa, zaten artık olay çok farklı bir yere doğru gitmiş olacak. Bu bir komplekstir. Aşağılık kompleksi. Kendini tanımıyor, bilmiyor. Kendini tanıyıp, bilmeyen dünyaya kendini tanıtabilir mi? Tanıtamaz. İngiltere'ye gitmiş oradan para alıp gelecekmiş. Sen şu anda hangi noktadasın, hangi parayı alacaksın, nasıl alacaksın? Bunların dünyada neyi nasıl yöneteceklerinden de haberleri yok. Hiçbir temsilin, şu anda hiçbir yetkin olmadığı halde daha önce İngiltere'deki bu lobilere gidip gelmeyi, oralarla görüşmeyi eleştiren sen ne oldu da şimdi Londra piyasalarında dolaşıyorsun? Benim milletim bu tür sağa sola savrulan bir muhalefete 20 yıldır nasıl yol vermediyse bundan sonra da yol vermeyecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin eski Türkiye'yi hatırlamayan gençleri kandırmak için elinden geleni yaptığını ifade ederek, “CHP ortakları elinde bir çantayla gelip ülkenin sırtına yüzlerce milyar dolarlık yükü vurduktan sonra gidenlerin devrimi yeniden açacaklarını düşünüyorlarsa, avuçlarını yalarlar. Milletimizin hafızası öyle sanıldığı gibi zayıf değildir. Eski Türkiye'yi yaşamayan gençlerimizi kandıracaklarına güveniyorlar ise o konuda da yanıldıklarını inşallah hep birlikte göreceğiz. Gençlerimizin evet özgürlükler hak, hakkaniyet, adalet hassasiyetleri çok yüksektir. Ama gençlerimiz aynı zamanda ülkemize emperyalist güçlerin kölesi haline getirmeye haline dönük hesapları anında görecek birikime ve dirayete de sahiptir. Ve çok açık ve net söylüyorum. Bunlar inanın bizim gençliğimizi de, bu milleti de tanımadılar, tanımıyorlar ve tanıyacak kapasitelerinin potansiyellerinin olduğuna da inanmıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bunların bildiği tek şey IMF'den para almak”

Konuşmasında, muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların şuanda bildiği tek şey var, nedir o? IMF'den para alacaklarmış. Biz ise ne yaptık? IMF'den bütün ipleri kopardık, dedik ‘paranı al ve çek git.' İsim vermeyeceğim ama sizler kim olduğunu anlarsınız. Başbakanlığım dönemimde o zamanlar bu işlere bakan şuanda da altılı masanın içerisinde olan bir tanesi Davos'tayız ve benim Davos'a son gidişim. ‘Bir daha gelmeyeceğim' dedim. IMF'nin başındaki adamla oturduk, konuşuyoruz. Maliye bakanı, altılı masanın etrafındaki bu zat, dedim ki, ‘sizin bize siyasette yön verme hakkınız yok. Alacağınız neyse siz bu alacağınızı bizden taksit taksit alıyor musunuz? Alıyorsunuz, bitti. Ama siz siyaseten Türkiye'yi yönetme hakkına sahip değilsiniz. Türkiye'yi yöneten benim' dedim” diye konuştu.

“Paravan şirket gibiler, yardın bir de başkan yardımcılıkları kavgası başlar”

“CHP ve masadaki yancılarının birlikteliği kendileri hiç bir şey yapmadan, her şeyi bir yere havale ederek sadece ülkenin ve devletin imkanlarını özellikle bölüşme üzerine kurulu bir paravan şirket gibidir” diyen

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hepsi bir şeyler verme vaatleri ile artık öyle ki artık bazı şeyleri nasıl söyleyeceklerini bilemiyorlar. Bakıyorsun bazen başbakanlık verecek, bazen diyorlar ki başkan yardımcılığı verecek, şimdi şaşırdılar ya peki şimdi bir de onun ötesinde birinci başkan yardımcılığını kime verecek? İkinci ve üçüncü başkan yardımcılığını kime verecek? Yarın bir de onların kavgası başlar. Tabi bir de masanın altında kalan, dışında kalan var, onların durumu ne olacak? Bizim Cumhur İttifakı olarak böyle bir derdimiz elhamdülillah yok. Bunların bu yağma ittifakı gençlerimiz başta olmak üzere milletimize güven vermez. Nitekim de vermiyor. Hülasaten parayı vampir gibi kanımızı emmeyi bekleyen tefecilerden, teknoloji niyetleri kendi ülkelerinde bile sorgulanan karanlık küresel ağlarındaki, güvenliği her fırsatta Türkiye düşmanlıklarını sergileyenlerin inayetinden, huzuru terör örgütlerinin insafından, kalkınmayı bugüne kadar yaptıklarımızı yıkarak sağlamaktan yani her şeyi sürekli başkalarından bekleyen, hesabını inşa değil, yıkım üzerine yapan hani derler ya ‘celladına aşık maktul' psikolojisi ile hareket eden, böyle bir kafanın hangi söylediğini ciddiye alıp tartışabiliriz? Ortada vizyon adına tartışılacak herhangi bir teklif, program, yaklaşım olmadığı için konu hakkında daha fazla nefes harcamaya da gerek duymuyoruz."

“Kendi meselelerini çözemeyen bu acizler, topluluğun ve ülkenin meselelerine çözüm üretmeleri ham bir hayaldir”

Türkiye'nin, 100 yılını tamamlama hedefiyle yoluna devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz bu seçimde yine kendimizle kendi yaptıklarımızla ve programlarımızla yarışacağız. CHP ve yoldaşlarının siyasetinde millet yoktur. Milletin beklentileri, sıkıntılara çözüm üretme hedefleri yoktur. Daha kendi meselelerini bile çözemeyen bu acizler topluluğunun ülkenin ve milletin meselelerine çözüm üretmesi ham bir hayalden ibarettir. Her bir suni yapı gibi bu ittifakın da önüne çıkan her zorlukta gevşemesi ve bir süre sonra dağılması kaçınılmazdır. Bu perişan halleriyle seçime kadar gidebilirler mi bilmiyorum. Ama seçimden sonra çoğunun siyasetten tasfiye olacakları kesindir. AK Parti ve Cumhur İttifakı ise bu kutlu davanın bayrağını gençlerimize devrederek Türkiye 100 yılını tamamlama hedefiyle yoluna devam edecektir. Bu kutlu yolculukta her bir dava arkadaşımızın katkısına, desteğine ve hayır duasına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

