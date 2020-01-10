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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde bir vatandaşın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde bir vatandaşın cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde bir vatandaşın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından bir vatandaşın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camide cemaate seslenerek, “Cumanız mübarek olsun. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şifalar nasip eylesin. Birliğimizi beraberliğimizi tekraren daim eylesin diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum” dedi.

Erdoğan, ardından camide Azize Acar isimli vatandaşın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acar'ın tabutuna omuz verdi.

Metin Başar

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