Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP teröristle birlikte yürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin “F-35 konusunda ülkemize yapılan haksızlığı tekrar dile getirdik. F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca Trump'a söyledik” ifadesini kullandı. Erdoğan, dünkü grup toplantısında özetle şunları söyledi: Başkan Trump'la oldukça verimli toplantılar yaptık. Türkiye-ABD ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiği sır değil. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke içinde makul ve sürdürülebilir şekilde yöneterek geride bırakmaktır. Aramızdaki sorun alanlarının pek çoğu küçük pürüzlerden ibarettir. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören Sayın Trump'tır. Tüm baskılara rağmen ilişkilerin belirli bir seviyenin altına düşmemesi gerektiği konusunda inisiyatif kullanmaktadır. Aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik.

TRUMP BİZE HAK VERDİ

Problemlerin kilit noktası hâline dö-nüştürülen S-400 meselesinde çözüm yolları aranması konusunda mutabık kaldık. Trump'a Türkiye'nin S-400 alma noktasına nasıl geldiğini bir kez daha ifade ettik. Kendisi de bize bu konuda hak veriyor. Ülkemizin S-400 sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olmayacağını söyledim. Aşırı ısrarın, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik tecavüz anlamına geleceğinin altını çizdik.

Sözde Ermeni soykırımı kararında haksız olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. ABD'de süren azil sürecinin ve 1 yıl sonra yapılacak seçimlerin Başkan Trump'ı temkinli davranmaya yönelttiği açıktır. ABD'nin terör örgütü ile Suriye'de girdiği angajmanın bir anda bitmeyeceğinin ne yazık ki farkındayız. Türkiye'yi bu haklı davasından tehditle, şantajla, yaptırımla döndüremeyeceklerini aklıselim herkesin anlamaya başladığını umuyoruz.

YALANDA ISRAR EDİYOR

Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Millî Ordusunu terör örgütü olarak tanımlıyor ama teröristlere ‘terörist' diyemiyor. Niye? Ortaklar ya. Beraber yürüyorlar ya. Ama benim milletim onlarla beraber yürüyenlere gereken dersi 2023'te de, 2024'te de verecek.

Üzücü olan içimizdeki bazı kesimlerin de Türkiye düşmanları ile aynı kafada olmasıdır. CHP Genel Başkanının yalancılığı, çarpıklığı siyasetle izah edilemeyecek bir garabet hâlini aldı. Bu kişinin diline doladığı konulardan biri Sakarya'daki tank palet fabrikasıdır. Fabrikanın Katar ordusuna satıldığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Arkadaşlarımıza şu talimatı verdim. Bu konuyu sayın genel başkana ilkokul bile değil, tıpkı anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz.

Türkiye Gazetesi