Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Aydın'ın savcılığa verdiği dilekçede, Altay'ın katıldığı bir televizyon programında söylediği sözlere yer verilerek, Altay'ın şikayete konu açıklamalarıyla Erdoğan'ı idam edilen Adnan Menderes'in olayıyla tehdit ederek açıkça atılı suç işlediği belirtildi.

Dilekçede, 104 emekli amiral bildirisinde de ‘aksi halde' ile başlayan cümlenin vurgulamaya çalıştığı akıbetin ‘Menderes'in akıbeti' olduğuna vurgu yapıldı.

Bildiride kapalı olarak ifade edilen akıbetin Altay tarafından da açıkça ifade edildiğinin altı çizildi. Bildirinin içeriğinin Altay'ın açıklamalarıyla benzerlik gösterdiği ifade edilen dilekçede, Altay'ın açıklamaları ile amirallerin bildirisi arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırılması ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesi talep edildi.

Engin Yağcı



