Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çimen'in adaylığını açıkladı

İstanbul Haliç Kongre Merkezinde çok sayıda ilin Belediye Başkanı adayının açıklandığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Çimen'i partisinin Gümüşhane adayı olarak anons etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse, Kadın Kolları İl Başkanı Münire Şeyhoğlu ve Gençlik Kolları İl Başkanı Emrah Elmahti ile sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gümüşhane isminin anons edilmesiyle salonda büyük bir alkış ve coşku yaşanırken, dün gece yarısı İstanbul'a giden Belediye Başkanı Ercan Çimen, yeniden aday gösterilmesinin ardından açıklama yayımladı.

“Durmak yok, yola devam”

Başkan Çimen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 5 yıldır kutlu bir görev olarak gördüğümüz Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Görev süremiz boyunca Gümüşhane'mizde birçok yatırım yaparak marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerledik. Şehrimiz için her zaman aşkla, heyecanla ve gururla çalıştık. 31 Mart 2019 Yerel seçimleri için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile yeniden aday gösterildim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın desteği ile şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizde İl Belediyesi olarak 2014 yılında ilk kez buluşturduğumuz AK Belediyecilik hizmetlerimizi önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceğiz. Gümüşhane'miz için her zaman görevimizin başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kutlu göreve bizi tekrar layık gören başta AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim çıktığımız yolda bizleri utandırmasın. Durmak yok, yola devam.”