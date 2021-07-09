Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çözüm sürecini biz başlattık, sonlandıran biz olmadık'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bir karabasan gibi özellikle Kürt kardeşlerimin üzerine terör belası çöktü. Terör Diyarbakır'ı sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etti. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik, karşılaştığımız herkese 'iktidara gelirsek bizden ne istiyorsunuz' diye sordum. Bize verdikleri cevap sadece OHAL'i kaldırın şeklindeydi. İktidara gelince OHAL'i kaldırdık. Biz ne dedik ne yaptık, onlar ne dediler ne yaptılar. Biz Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek, dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız. Biz çözüm, adalet, hak, demokrasi dedik. Terörü açıkça telin etmekten korkanlar, sırtını size değil de PKK'ya, terör örgütüne dayayanlar ne yaptı.

Asıl KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte Kürt kardeşlerimin kanını sömüren, duygularını istismar eden bu çete, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Son 40 yılda öldürdükleri, dağa çıkardıkları, hayatını kararttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi? Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Köylerin boşalmasına, kentlerin çökmesine neden bunlar değil mi? Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları örgüt militanlarına hesap verir. Devletin yatırım için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır, merkezin verdiği araçlar hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Bunlar demokrasi istismarcısıdır.

Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.

Kobani'den kaçan kardeşlerimizden önemli bir kısmı hala ülkemizde yaşıyor. Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecinde ne yaşadığımızı siz gördünüz. Yeter ki akan kan dursun dedik, milletimizin her kökenden meşrepten insanı ile kardeş olsun dedik. Baldıran zehri de olsa bu meydanda söyledim, içeriz dedim. İstismar ettiler ve sonunda tamamen yıktılar. Çukur eylemleri ile bölgede yaşayan insanlara tuzak kurdular. Bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın, medeniyetimizin düşmanı.

HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği destek ideolojik akrabalıktır. Çözüm sürecini biz başlattık, sonlandıran biz olmadık. Çözüm sürecini bunların art niyetleri gizli gündemleri sonlandırdı. Hiçbir zaman terörle aralarına mesafe koymadılar, meşru zeminde siyaset yapmayı düşünmediler.

Ey HDP siz bu ülkede bu bölgede kendinizden olmayana hayat hakkı tanımadınız. Terör, şiddet bunların ruhuna işlemiş. 'Bizim PKK ile ilişkimiz yok' diyorlar. Bunların işi gücü yalan, ortağı CHP onun da işi gücü yalan. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yıllarca bunların elindeydi. Tek bir ay bile bunların ödeneği gecikti mi, diğer iller hangi haklara sahipse hepsi bunlara da sahipti. Ne idiği belirsiz birine sorgulatıp tokatlattılar. Örgütün emri ile sokaklarda hendek ve çukur kazmadılar mı? Örgütün dağdan gönderdiği çapulcular karşısında bunlar hazır ola geçmedi mi? Bunlar yolların altına bomba koyduklarını gördük. Asıl bunları görevden almazsak size ihanet etmiş olurduk. Bunlar sadece slogan atar, biz hizmet eder yatırım yaparız. Aramızdaki fark budur.

Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz olmadınız. Kanı akıtılan mazlum Kürt kardeşlerimizin hakkını sormayacak mıyız.

Diyarbakır'a huzur gelince neler olduğuna şahitsiniz. Artık herkes güven içinde, akşam geç saatlere kadar Diyarbakır sokaklarındasınız. Niye? Güvenlik var. Bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi bunu sorun. Yasin Börü'yü böylesine zalim bir şekilde öldürmek için sebebiniz neydi bunu sorun. Bunları ısrarla sorun ki sahtekarlıkla, iki yüzlülükle karşınıza çıkıp sizleri oyalamasınlar.

Diyarbakır'da bin yataklı Kayapınar Şehir Hastanesinin yapım ihalesini 19 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz.