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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii’nde kıldı. Cuma namazı sonrası camiden ayrılırken vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra oradan ayrılarak Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası camiden ayrılırken vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra oradan ayrılarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz

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