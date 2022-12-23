Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii’nde kıldı. Cuma namazı sonrası camiden ayrılırken vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra oradan ayrılarak Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası camiden ayrılırken vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra oradan ayrılarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti.