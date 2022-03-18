Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hatime Ana Cami'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale il merkezinde bulunan Hatime Ana Cami'nde cuma namazını kıldı. Konvoy eşliğinde camiye gelen Erdoğan ve protokol üyeleri vatandaşlarla da ayak üstü sohbet etti. Namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan, "Bugün Çanakkale'deyiz. Aynı zamanda bugün 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün de biraz sonra açılışını yapacağız. Bununla birlikte Çanakkale'nin hakikaten çok farklı imkanlara da kavuşmuş oluyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Asya ve Avrupa'ya gerdanlığına kavuşmuş olacak.. Marmaray, Avrasya Tüneli.. İnşallah çok daha güzellerini milletimize yaşatacağız" dedi.

Bahadır Demirçeviren - Emre Binakuran