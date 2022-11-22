Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eseri'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın su tutma törenine katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajının yanı sıra bu eser bağlantı yolları ile tünelleri ile yeni yerleşim yerlerinin açılış töreni vesilesiyle ile sizlerle birlikteyiz. Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerimizin ülkemize, milletimize ve Yusufelili kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Yusufelili kardeşlerimiz bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları, büyüdükleri evlerini, işyerlerini geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine daha modern evler, işyerleri yep yeni bir ilçe inşa etmiş olsak ta bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimizin yapmış olduğu fedakarlıkların karışlığı olmayacağını biliyoruz. Öncelikle her bir Yusufelili kardeşime ülkemizin ve milletimizin geleceği için sergiledikleri takdire şayan fedakarlık sebebiyle şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik"

Yeni Yusufeli'nde yapılanları tek tek anlatan Erdoğan "Yeni Yusufeli'nde 2 bin 986 konut, 507 köy evi, 296 işyeri, 37 dükkanlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve üst yapısıyla oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni Yusufeli, eskisini iki katı büyüklükte bir alana sahiptir. İlçe'nin ulaşım ihtiyacı için bünyesindeki 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Yusufeli'nde köy yollarındakilerle birlikte 62 kilometre tünel inşa ettik" şeklinde konuştu.

"Bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon Kilovatsaat (kWh) enerji ekonomimize senelik 5 milyar TL'lik katma değer temin edecektir"

Erdoğan, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik santralinin 100 katlı gökdelene denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkede ilk olduğunu belirterek "Dünyada kendi sınıfında beşinci sırada yer almaktadır. Kurulu gücü 558 megavat olan bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon Kilovatsaat (kWh) enerji ekonomimize senelik 5 milyar TL'lik katma değer temin edecektir. Bir enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1.5 yıl enerji temin eder. Bu baraj aynı zamanda Çoruh nehrinin devamındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının en yüksek verimle çalışmasını sağlayacaktır. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metre küp olan Yusufeli barajının enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Türkiye'nin en çetin coğrafyasında barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 34 milyar TL'lik bir maliyetle Türkiye yüzyılına yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvin'imize, Yusufeli'mize kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın, yollarının ve yeni yerleşim yerinin açılışını beraberindeki bakanlar, yüklenici firma yetkilileri ve 15 yaşındaki down sendromlu Salih Çolak isimli çocukla birlikte yaptı. Erdoğan'a Yusufelililer yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, evlere astıkları pankartlarla da kendisine moral verdiler.

Erdoğan, “80 yılda hep yapılageldiği gibi günlerimiz aylarımızı yıllarımız sadece siyasi polemiklerle, çekişmelerle lafla geçirip hiç riske girmeden hayatımızı sürdürebilirdik. Tam tersine ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken önümüze hangi engellerin çıkartıldığını, hangi tuzaklar kurulduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Birileri sürekli enerjimizi ve vaktimizi heba etmek için çabalasa da Türkiye bölgesel liderliği aşıp küresel düzeyde söz sahibi olma konumuna gelmiştir. Türkiye artık bırakınız kendi bünyesinde çıkanları küresel dalgalanmalar karşısında dahi güçlü duruş sergileyebilecek bir altyapıya sahiptir” şeklinde konuştu.

“Hala kapanmamış hesapları belki olabilir. Ama onların görüleceği günler mutlaka gelecektir”

“Asırlardır bu ülkeye ve bu millete ihanet edipte sonrasında iflah olan hiç kimse yoktur” diyen Erdoğan “Hala kapanmamış hesapları belki olabilir. Ama onların görüleceği günler mutlaka gelecektir. Önceki hafta İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıyı da mertçe karşımıza çıkmayı yüreği yetmeyenlerin alçakça giriştikleri bir eylem olarak görüyorum. Aralarında çocukların da bulunduğu 6 masumun hayatına mal olan bu alçak saldırıya cevabımızı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. Kendilerini en güvenli hissettikleri yerlerde başına yağdan bombalara hazmedemeyen terör örgütü bu defa da sınır bölgelerimizdeki yapıları ve sivil insanlarımızı hedef almıştır. Karkamış'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 4 yaşında çocuk ya. 4 yaşında şehidimiz. 22 yaşında öğretmenimiz rahmetli oldular. İnşallah bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecektir. Ülkemiz sınırlarına ve vatandaşlarına yönelik saldırıların kaynakları bellidir. Bu bölgedeki her bir teröristin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Aynı şekilde bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz. Sabrımız çaresizliğimizden veya kifayetsizliğimizden değil, sabrımız bir hukuk devleti olarak diplomasiye, yaptığımız anlaşmalara ülke olarak bize verilen sözlere sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdendir” ifadelerini kullandı.

“Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe ulaştırılması hususunda üzerimize düşenleri ziyadesi ile yerine getirdik”

Erdoğan, konuşmasında teröre destek veren ülkelere hedef alarak “Buradan Yusufeli'nden açıkça ilan ediyorum; biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe ulaştırılması hususunda verdiğimiz her söze, yaptığımız her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri ziyadesi ile yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunları ile terör örgütünün ismini değiştirerek, teröristlerin yanında kendi askerlerine görüntü verdirerek bizi oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır, tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. En başta kendi güvenlikleri için binlerce kilometreden gelip lüzumsuzca güç kullananların bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekir. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisinin olması gereken yere zaten çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği bölgede bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede halkımız ile askerimizle ve bizimle birlikte yol yürüyen dostlarımız ile birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız bunu da böyle bilin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde bu sabah hayatını kaybeden Prof. Dr. Raşit Küçük'e de değinerek “Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Bu sabah çok sevdiğim çok saydığım siyer-i Nebi'de, hadiste hocamız üstadımız Prof. Dr. Raşit Küçük'ü hakka uğurluyoruz. Bugün kendisine buradan Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine tüm öğrencileri başsağlığı diliyorum” diyerek kendisini izleyenlere birer Fatiha okumaya davet etti.

Adem Güngör - Hasan Fehmi Demir - Ozan Köse

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