Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar programında konuştu

ATO Congresium'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'li kadınlara seslendi.

“Milli mücadelesinin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter”

Cumhuriyeti; esareti asla kabul etmeyen, bağımsızlık ruhu olarak gördükleri için en önemli vizyonlarını, cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'e adadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin binlerce yıllık serencamının son bin yılını bu coğrafyada, son bir asrını da cumhuriyetle birlikte yaşadık. Hiç şüphesiz cumhuriyetle yeniden ayağa kalkan, kendine yeni bir ufuk çizen, yeni bir güç devşiren milletimizin en önemli kazanımı bu dönemde milli iradenin üstünlüğünü tesis etmiş olmasıdır. AK Parti olarak kendi 20 yıllık tarihimiz de hep millet iradesini her alanda egemen kılma mücadelesiyle geçmiştir. Cumhuriyeti, esareti asla kabul etmeyen, bağımsızlık ruhu olarak gördüğümüz için en önemli vizyonumuzu onun 100. yılı olan 2023'e adadık. Bizim kadim medeniyetimizde ne sömürmek ne sömürüye boyun eğmek vardır. Her kesimin, her kültürün, her inancın kendini ifade edebildiği bir medeniyet inşası için çabaladık. Dünden bugüne kazandığımız zaferlerin her boyutunda geleceği inşa eden nesillerin yetiştirilmesi başta olmak üzere, kadınların emeğini, kararlılığını, katkısını görüyoruz. Engin birikimi ve feraseti ile cihan devleti Osmanlı'nın kuruluşuna ışık tutan Hayme Ana'dan bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşan nene Hatun'a kadar bu izleri kesintisiz takip etmek mümkündür. Milli mücadelesinin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter. Düşmana karşı yürüttüğü mücadele ile destanlar yazan Şerife Bacı'yı, işgale karşı milletimizi harekete geçiren Halide Onbaşı'yı, gazilikle şereflenen halime Çavuş'u, Nezahat Onbaşı'yı, Göndesli Makbule'yi, şehit Tayyar Rahmiye'yi asla unutmadık, unutmayız, unutmayacağız. Aynı şekilde 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere sokakları dar eden, tanklarını durduran, ölüm kusan silahların karşısında dimdik duran kahraman kadınlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi hiçbir zaman aklımızdan ve gönlümüzden çıkartmadık, çıkarmayacağız” diye konuştu.

“Kadınlarımızın azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür”

Hayatın her alanında kadınların elde ettikleri başarılarla gurur duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu toprağın vefakar ve fedakar kadınları, ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin her yerinde kendilerini göstermişlerdir. Bizim bağımsız hikayemizin kahramanları; zorluklar karşısında yılmayan, imkansız görüneni başaran, beklenmeyeni gerçekleştiren, kadını ile erkeği ile gücünü yüreğinden alan asil milletimizin tamamıdır. Tohumdan hasada, tarladan sofraya, sanayiden teknolojiye üretimin her aşamasında, spordan sanata, hizmet sektöründen ihracata, hayatın her alanında kadınlarımızın gösterdikleri başarılarla ayrıca iftihar ediyoruz. Kadınlarımızın azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür. ‘Kadınlarla büyük Türkiye yolunda' şiarı ile girişimci kadınlarımızla, çiftçi kadınlarımızla, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarparak gelecek nesilleri yetiştiren annelerimizle, mühendis, sporcu, sanatçı kızlarımızla, hiçbir ayrım yapmadan tüm kadınlarımızla geleceğe izler bırakacak, daha nice başarılara imza atacağız. Kucağında evladı ile cepheye mermi taşıyan cumhuriyetin öncü kahraman kadınlarının mücadelesi aynı kararlılıkla şimdide cumhuriyeti yaşatmak ve hep daha ileriye taşımak için devam ediyor. Bu ülkenin kadınları tarlada, parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, işyerinde, evde, tankların karşısında, velhasıl hayatın her alanında emekleri ile var olmayı sürdürüyor” şeklinde konuştu.

“Kadını ile erkeği ile 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle kadını ile erkeği ile 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Cumhuriyetin kuruluşunun, Anadolu insanının dünyaya meydan okuyuşunun, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun 98. yılında yine kadınlarımızla beraberiz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınması davasına, beşeri sermayemizin güçlendirilmesine, kültüre, sanata, spora katkı sağlayan, anne, eş ve evlat olarak başımızın tacı tüm kadınlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Kadın yoksa insan yoktur” açıklamasında bulunan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her fırsatta altını çizdiğim bir husus vardır, kadınlarını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Rahmetli Neşet Ertaş'ın gönül diliyle ‘kadın insandır, erkek insanoğlu' diyerek ifade ettiği gibi kadın yoksa insan da yoktur. Bizim inancımız, kadın-erkek tüm insanları yaratılmışların en şereflisi olarak görür. Bu kabul aynı zamanda insanların her birinin izzetinin, şerefinin, haysiyetinin, hakkının, hukukunun eşit öneme sahip olduğu anlamına gelir. Hiçbir fizyolojik, coğrafi, kültürel, şekli fark bu hakikati değiştiremez. Elbette her insanın kimi doğuştan gelen, kimi hayatın akışı içinde şekillenen farklı bir kader çizgisi vardır ama bu çeşitlilik insan olarak sahip olduğumuz temel hakların ve kabiliyetlerin önünde değildir. Kadınların yaşadığı, tarihin her döneminde muhtelif şekilde görülen ve bugün de var olan zorlukların hepsi de insan olarak bizim eserimizdir. Madem sorunu biz çıkarttık, öyleyse çözümü de kendi içimizde arayacağız. Bu anlayışla siyasi ve sosyal hayatımın her döneminde kadınlarımızın yanında yer aldım, onlara destek vermek için mücadele ettim. Hamdolsun Türkiye bu konuda geçmişe kıyasla çok büyük ilerleme kaydetmiştir. Hala çözüm bekleyen sorunları, sıkıntılar, aşmamız gereken engeller mevcut olmakla birlikte elimizdeki kazanımların değerini iyi bilmeliyiz. Birlikte çalışır, mücadele eder, yol yürürsek hepsinin de üstesinden gelebiliriz. Biz kadınlarımıza güveniyoruz. Kadınlarımızın kalplerindeki sevginin, gönüllerindeki zenginliğin, Allah vergisi sezgileri ve kabiliyetlerinin gücü ile ülkemizi ve dünyayı kuşatacak bir değişimin öncüleri olacağına inanıyoruz. Hep birlikte daha güzel, daha adil, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Erdoğan sözlerini Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiiriyle bitirdi:

“Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun; kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; olursa bir şikayet ölümden olsun.”

“Bir destandır Kadın”

“Bir destandır Kadın” temasıyla hazırlanan gösteri kapsamında Büyük Anadolu Orkestrası türküler seslendirdi.

Cumhuriyet'i Kuran ve Yaşatan Kadınlar programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın sonunda Ayşe Keşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1933 yılına ait Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrasının İstiklal Marşı plağı hediye edildi.

Erdoğan, kaleme aldığı “Daha adil bir dünya mümkün” kitabını da programda imzaladı.

Derya Yetim - Hülya Keklik

