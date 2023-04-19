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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'ye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'ye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarında gerçekleşecek olan halkla buluşması çerçevesinde Denizli'ye geldi.

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi çalışmaları çerçevesinde 29 Ekim Bulvarını dolduran binlerce kişilik kalabalığa hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'ye geldi. Hava yoluyla kente ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumdan alana ulaşmak üzere kullandığı güzergah boyunca vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Yol boyunca halkı selamlayan Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde alana ulaştı.

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