Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki esnafı ziyaret etti

Depremzedeler için hazırlanacak toplu konutların temel atma töreni için Kahramanmaraş'a gelen Erdoğan, bir dizi incelemelerin ardından Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan konteynerkente geçti. Esnaf ziyareti sırasında depremzede vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a , " CHP'ye ya da HDP'ye üye olmadığım için konteyner alamayacağımı söylediler, ben vatansızlara üye olmam dedim" dedi. Erdoğan, Ramazan ayı nedeniyle ilk iftarını burada konumlandırılan çadırda depremzedelerle birlikte açtı.

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