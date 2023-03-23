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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki esnafı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarını Kahramanmaraş'ta kurulan konteynerkentteki çadırda depremzedeler ile açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki esnafı ziyaret etti - Tıkla İzle

Depremzedeler için hazırlanacak toplu konutların temel atma töreni için Kahramanmaraş'a gelen Erdoğan, bir dizi incelemelerin ardından Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan konteynerkente geçti. Esnaf ziyareti sırasında depremzede vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a , " CHP'ye ya da HDP'ye üye olmadığım için konteyner alamayacağımı söylediler, ben vatansızlara üye olmam dedim" dedi. Erdoğan, Ramazan ayı nedeniyle ilk iftarını burada konumlandırılan çadırda depremzedelerle birlikte açtı.

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