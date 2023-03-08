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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremzede aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depreme yakalanan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da kaldığı evi ziyaret etti. Evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşini, oğlunu, kızını ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi. Aileyi ziyaret eden Erdoğan çifti, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Hülya Keklik
 

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