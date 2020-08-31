Cumhurbaşkanı Erdoğan Dereli'nin ardından selden zarar gören Doğankent ilçesine ziyarette bulundu

Helikopterle geldiği ilçede ilk olarak Doğankent Belediyesi'ne uğrayan Erdoğan, burada balkondan ilçe halkına hitaben kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ilçeye yeni bir hastane ve doğalgaz müjdesi vererek “Amacımız süratle bu afetin yaşandığı yerleri yeniden ihya etmektir. Yıkılan binaların yapımı, alt yapılarının yeniden yapımı, zarar gören esnafımızın zararının süratle giderilmesidir” dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından belediye binasından ayrılarak helikopterle Tirebolu ilçesine geçti. Geçtiğimiz 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 1 jandarma personeli ile bir iş makinesi operatörünü arama çalışmalarını izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kayıp yakınları ile görüştü, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerindeki incelemelerin ardından 2020-2021 su ürünleri av sezonu açılışına katılmak üzere il merkezindeki Merkez Balıkçı Barınağı'na hareket edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada balıkçılara seslenmesinin ardından denize kalkan ve mersin balığı bırakacak. Vatandaşlara taze balık dağıtımını da gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra balıkçı gemisi ile denize açılacak.