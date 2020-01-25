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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devlet ve millet olarak elimizden geleni yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devlet ve millet olarak elimizden geleni yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devlet ve millet olarak elimizden geleni yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Devlet ve millet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da cenaze töreninde! - Tıkla İzle

Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk önce, depremde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenaze namazına katıldı.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kente geldi. Erdoğan, İlk önce depremde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Salih ile annesi Ayşe Civelek'in Mevlana Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, il protokolü, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından omuzlara alınan anne ve oğlunun tabutu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın. Süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde: "22 kaybımız, bini aşkın yaralımız var"

 

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