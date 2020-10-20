Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dinin özünü anlamak yeni kapılar açar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam âlemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir" dedi.

"İslam ve Müslüman karşıtı söylemler, günümüzde batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır. Yakın zamanda gündeme getirilen ‘Fransız İslam'ı', ‘Avrupa İslam'ı', ‘Avusturya İslam'ı' gibi kavramlar, bunun en son örnekleridir. Fransa Cumhurbaşkanı Makron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır" dedi.

"Ölenin de öldürenin de ‘Allah-ü ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir" dedi.