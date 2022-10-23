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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır’a geldi.

Malatya'dan özel uçakla Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçmesi bekleniyor. Erdoğan, yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yaparken kalabalığa hitap edecek. Toplu açılış sonrasında Erdoğan'ın programlarının basına kapalı olarak devam edeceği bildirildi.

Murat Başal - Muhammet Hüseyin İçli - Osman Arslan - Rıdvan Kılıç
 

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