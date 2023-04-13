Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da TOKİ konutlarının temel atma törenine katılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan talimatıyla depremden etkilenen 11 ilde çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte deprem bölgelerine ziyaretlerini sürdürüp çalışmaları yakından takip etti. Depremle birlikte yarın Diyarbakır'a ikinci ziyaretini gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde 1. Etapta yapılacak 1122 konuttun temele atma törenini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreni yanı sıra, Diyarbakırlı iş adamı İhsan Arslan tarafından 43 bin 500 metrekare üzerine inşa edilen 25 bin kişinin ibadet edebileceği Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi'ni ibadete açacak.

Vatandaşlardan Atilla Kaymaz, 6 Şubat tarihinde Türkiye'nin, asrın felaketi Kahramanmaraş depremini yaşadığını hatırlattı.

Depremin ilk anından itibaren devletin yaraları sarmak için tüm gücüyle seferber olduğunu belirten Kaymaz, cumhurbaşkanının güçlü iradesiyle hiç vakit kaybedilmeden evini, yurdunu kaybetmiş vatandaşlara 11 ilde acil koduyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla depremzedeler için TOKİ konutlarının temelleri atılmaya başlandığını dile getirdi.

Kaymaz, şunları söyledi:

“Nasip olursa Cuma günü cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a teşrifleri ile 27 bin konutun Diyarbakır'da temel atma töreni yapılacak. Böylelikle cumhurbaşkanımızın ve devletimizin Diyarbakır'ımıza yapmış olduğu yüzlerce yatırımdan yenilerinin de temel atma törenleriyle bunlarında açılışlarını gerçekleştireceklerdir.”

Rıdvan Kılıç



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