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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DMD hastası gençle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DMD hastası gençle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DMD hastası gençle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DMD hastalığıyla mücadele eden Çağlar isimli gençle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DMD hastası gençle görüştü - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DMD hastalığıyla mücadele eden Çağlar isimli gençle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çağlar isimli gençle çekilen video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Erdoğan, “Çağlar kardeşimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Elbette bizler elimizden geleni yapacağız, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz, şifayı da Rabbimizden niyaz edeceğiz. Bu vesileyle DMD hastalığıyla mücadele eden kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.  

Derya Yetim

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