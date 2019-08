Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de kimse bizi engelleyemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpamadan canını veren tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.,

Milletimizi hasta ilan edenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Eğer bugün millet olarak bilhassa gençlerimizle birlikte Malazgirt zaferini böylesine bir coşkuyla kutluyorsa on binler bugün Malazigrt ovasındaysa işte bu projeyle birlikte aksi projeyi hazırlayanlar da çökmüş demektir.

ASIL FETİH GÖNÜLLERİN FETHİDİR

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bıraktık. Yaklaşık yarım asır sonra bizler görmesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden iri olarak çok daha büyüt hedeflere yelken açmış olacaktır. Hep söylediğim gibi bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin zihinlerin fethidir.

GÖRDÜNÜZ MÜ ANNENİN YAPTIĞI EYLEMİ

Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkın yanında yer almaktan mazluma ve mağdura yardım etmekten alıkoyamaz. Gördünüz değil mi yavrusu kaçırılıp alıkonan annenin günlerdir yaptığı eylemi? Biz dik duracağız. Biz bu insanların yavruları istismarına göz yummayacağız. Bugün Kudüs'te Filistin'de zulüm var. Filistin'i adım adım işgale çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında...

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Konu ülkemizin bekası olduğunda başka saflarda yer alanın saygıya layık bir tarafı yoktur. Türkiye terör örgütleri ile mücadele ederken siz söyleminiz ve davranışınızla onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Ana muhalefetin başı 'Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var?' diyor. Ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak saldırılacak bizim orada ne işimiz var? Sen bu işleri anlamıyorsun anlamayacaksın. Biz oradayız orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin diğer taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Önce aç da tarihi bir oku.

Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Ege'de Amerika var Fransızlar var Türkiye orada yokmuş öyle diyor Bay Kemal. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var sismik gemilerimiz var fırkateynlerimiz var SİHA'larımız her an hazır vaziyette. Bunu görmüyor. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımı da bilmiyor. Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Şu anda Pençe-1 Pençe-2 Pençe-3.... Teröristleri inine kadar kovalamaya devam edeceğiz.

DOĞU AKDENİZ'DE KİMSE BİZİ ENGELLEYEMEZ

Güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Birilerinin dokunulamaz olarak gördüğü pek çok sorun gibi Fırat'ın doğusundaki meseleyi de hal yoluna koyuyoruz. Önceliğimiz diyalogdur işbirliğidir. İstediğimiz dışında bir yol zorlanırsak oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır kendi planlarımızı hayata geçiririz. SİHA'larımız İHA'larımız helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimiz bölgeye girecek. Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum. Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir."