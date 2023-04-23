Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde depremzede çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde depremzede çocukları kabul etti. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Biraz önce beraberce boğazdan uğurladığımız Anadolu gemisi gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi çok sevinirdi. Elbette hayatın akışı içinde başarılar ve kazanımlar kadar afetler ve kayıplar da yaşanabiliyor. Deprem felaketlerinde böyle bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı. Sizlerin de içinde bu depremlerde yakınlarını kaybedenler var. Ebedi aleme göç eden bu kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı tekrar geriye getiremeyiz ama geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkacağız. Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine vefamızı cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, özellikle birliğine beraberliğine sarılarak geride bıraktı. Allah'ın izni ile 6 Şubat depremlerinin izlerini de aynı şekilde sileceğiz. Sizlerden milletimizin size olan güvenini, bilimin ve değerlerimizin ışığında kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sözü çocuklara bırakarak, taleplerini dinledi. Çocukların özellikle enerji, teknoloji, bilim ve spor alanındaki talepleri dikkat çekti. Bir çocuğun okulların bahçelerine basketbol ve voleybol sahaları yapılmasını talebini dikkatle dinleyen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e talimatlar verdi. Çocuklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında renkli diyaloglar da yaşandı. Programa katılan bir çocuk Cumhurbaşkanı olması durumunda TFF Başkanı'nı değiştireceğini çünkü Fenerbahçe'nin hakemlerle sorunu olduğunu savundu.

Kabul sırasında bir çocuğun TCG Anadolu gemisinde seri üretime geçilmesi talebini dinleyen Erdoğan, "TCG Anadolu'yu İspanyollarla beraber yaptık. Şimdi onun bir büyüğünü inşallah yapacağız. Seri üretime geçmek kolay değil. Yanınıza muhakkak güçlü bir ortak alacaksınız. Onlarla beraber bunun yapımına geçeceksiniz. Bu bizim 5 yılımızı aldı. Ayın şeyi denizaltılarda da yaşıyoruz. Onları da yine yanımıza ortaklar alarak yapıyoruz. Bunun bir büyüğünü yapalım, inşallah gerisi gelir" diye konuştu.

Karadeniz gazı konusunda muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Karadeniz gazı ile dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz. Bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor. Ne yapacağız onları. Biz 'gazı bulduk' diyoruz onlar diyor 'nerede?' Onlara sormak lazım haritada bize Filyos'u gösterin ey muhalefet" dedi. Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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