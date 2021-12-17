Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Afrika Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapacağı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Erdoğan'ın ardından Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'yi taşıyan konvoyda Dolmabahçe'ye giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan ayrıca Dolmabahçe Sarayı'nda "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi"ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Caner Sönmez

