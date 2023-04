Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada oyunu değiştiren bir ülke olacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'ne katıldı. Törene ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

“ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşa etmek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşasına 30 Nisan 2016 tarihinde başlanan TCG Anadolu gemimizin ilk törenini yine burada icra etmiştik. Aradan geçen 7 yılın ardından yine TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Bu bizim için yeterli değil. Şimdi ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşa etmek. Onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık. Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ağır ve büyük helikopterler ile İHA'ların iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızılelma, HÜRJET iniş kalkış yapabilecek. Aynı zamanda taşıdığı tanklar sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde insani ve askeri operasyon yürütebilmemizde imkan sağlayacak özelliklere sahip” dedi.

“TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiricilere hizmet eden bir ülke haline geleceğiz”

Erdoğan, “Gemide yer alan silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, kızıl ötesi takip sistemi, lazer ikaz sistemi, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından yerleştirildi. Bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Bütün bu özellikleriyle TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiricilere hizmet eden bir ülke haline geleceğiz. Bu tür projelerde edindiğimiz tecrübelerle yerli ve milli olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmayı sağlıyor. Gemi inşa sanayimiz milli uçak gemimizi de yaptı ve yapacaktır. Bugün aynı zamanda BİLGEM istif sınıfı fıkrateynlerinin de saç kesimlerini de yaparak inşasına başlıyoruz. Gurur tablosunu bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan sanayi firma sayısı 2 bin 700'ü buldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayimizin güçlenen ülkemizin yükselen yıldızı olması öyle kolay olmadı. O dönemde bize terörle mücadele için istediğimiz bir İHA'yı bile vermediler. Bin bir zorlukla başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanabilmemiz için de fırsat tanımadılar. Görüşmeyi yaptık ve dedim ki "Terörle mücadelede bize ne İHA ne de SİHA vermediniz." Verdiler ama uzun süre bizde kalmasını temin etmediler. Çocuklarla beraber bu işi başardılar ve bizi dışarıya muhtaç olmaktan kurtardılar. İHA başladı, SİHA, AKINCI ve Kızılelma. Şimdi de HÜRJET de geliyor. Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan sanayi firma sayısı 2 bin 700'ü buldu. Hükümete geldiğimizde yaklaşık 5,5 milyar Dolar proje yürütülüyordu, bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı” dedi.

“İhale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz”

Erdoğan, “Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Her alanda yeni atılımları beraberinde getirecektir. Elbette sektör de bu duruma gelene kadar gayret gösterdi. Yerli ve milli savunma sanayindeki dik duruşumuz ve kararlılığımız sayesinde dışa bağımlılığı azaltmada iyi bir seviyeye geldi. Yerlilik oranımız göreve geldiğimizde yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80'e çıkarmamız gelecekte çok iyi anlaşılacak tarihi bir başarıdır. Artık sadece araçta yokuz. Şimdi mühimmatta her çeşidinde varız. Şimdi bizden yurt içi yurt dışı beklenen talepler var. Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz. Her alanda ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkartana kadar durmayacak, duraksamayacağız. Geldiğimiz seviye önemlidir. Ülkemize karşı sergilenen gizli açık ambargoları geçmek için pek çok iş vardır. Mavi Vatan'ın güvenliği içinde bulunduğumuz kritik süreçte çok daha önem kazandırmıştır. Biz bunları da başaracak mıyız, hiç endişeniz olmasın başaracağız. Çünkü artık geneli itibarıyla toplu bir savunma sistemi ve taarruz sistemi yok. Bunu çeşitlendirerek başarmamız gerekiyor” dedi.

“TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz ve Sirkeci'de halkımıza açacağız”

Erdoğan, “En ileri teknolojik seviyede geliştirdiğimiz SİDA'larımız tıpkı SİHA'larımız gibi dünyada gıpta ile takip ediliyor. Birçok teknolojiyi artık kendimiz geliştiriyoruz. Türkiye'nin kendi gemisini geliştiren 10 ülkeden biri olması kuru bir slogan değil, gurur duyulacak bir slogandır. Tamamladığımız ve sonucu gördüğümüz her proje ile azmimiz ve heyecanımız daha da artıyor. 2023 yılını savunma sanayide birçok projede milat olarak belirlemiştik. Ülkemizin 2'nci büyük gemisi olacak denizde ikmal, muharebe gemimiz Derya, Piri Reis denizaltımız İstanbul yine bu yıl içinde hizmete girecektir. Önümüzdeki aylarda bu alanda milletimize daha çok müjdemiz olacak. Güçlenen ve büyüyen Türkiye'nin artık kendi sınırları içinde başladığını herkes görmelidir. Bu tür projelerin sayısını artırarak sürdüreceğiz. Hizmete aldığımız ve sac kesimini yaptığımız gemilerimizin ordumuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda milletime buradan ayrıca bir haberi de duyurmak istiyorum. TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Ve Sirkeci'de halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin, gemimizi gezsin dolaşsın, sadece biz gururlanmayalım" diye konuştu.

Mustafa Biçer

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.