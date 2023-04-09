Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz."

Hülya Keklik



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