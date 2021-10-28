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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da millet bahçesi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalaından satırbaşları;

"2053 vizyonumuzun ana hedeflerinden biri olan yeşil kalkınmanın lokomotif şehri Ankara olacaktır."

"Her millet bahçemiz Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizin en değerli bir mekanı olarak tasarlanıp hazırlanmaktadır. Bu simge mekanı da aynı anlayışla ülkemize kazandırdık."

"Dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Millet Bahçesi toplamda 700 bin metrekarelik bir alan üzerinde kuruldu."

"İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da bir millet bahçesi kuruyoruz."  

 

 

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