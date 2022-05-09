Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mobilite alanında 31 projeye destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın mobilite çağrısının sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin teknoloji düzeyi yüksek alanlarda cari açık verdiği ürünleri yerlileştirme hedefiyle yola çıkan programda 2021 yılında açılan ilk çağrı olan mobilite çağrısında değerlendirme süreci tamamlandı. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile 11. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda hazırlanan mobilite çağrısında değerlendirme sürecinin ardından 102 proje için karar verildi.

Bağımsız değerlendirme firmalarının yerinde ziyareti, komisyon ve komite incelemeleri sonrasında Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarını içeren 31 projenin toplam büyüklüğü 3,6 milyar lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri töreninde mobilite çağrısı ile desteklenecek projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak, 2053 vizyonuna kilitleyecek yolun katma değerli ve yenilik odaklı üretimden geçtiğinin çok iyi farkındayız. Bu amaçla başlatmış olduğumuz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızı, hamdolsun yeni alanlara teşmil ederek bütün bu alanlarda başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Ar-Ge'sini ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz, diğer bir deyişle yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Hamle Programı'nın mobilite çağrısı çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verildi. Bu projeler için 3,5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira Ar-Ge harcaması yapılacak. İleri sürüş destek sisteminden akıllı kamera sistemine, elektrikli araçların batarya taşıyıcılarından yenilikçi teknolojiye sahip hafifletilmiş parçalara kadar pek çok ürünü yerli imkanlarla üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu kapsama kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörleri de ekleyerek, Hamle Programımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. Böylece Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirme idealimizi sizlerin de desteğiyle adım adam gerçeğe dönüştüreceğiz.”

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verilen ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilmesi amacıyla hayata geçirildi. Katma değerli üretimin arttırılmasını hedefleyen program ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, KOSGEB gibi bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından verilen destekler tek pencereden yönetiliyor.

Mustafa Cenik

