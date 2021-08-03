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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kaydetti:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

Derya Yetim
 

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