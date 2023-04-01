Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde yapımı tamamlanan bin 164 sosyal konutun anahtar teslimi ve 505 yeni afet konutunun temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninin ardından depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan programın ardından kentten ayrıldı.

Kamil Can Kılıç

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