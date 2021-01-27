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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesinin detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesinin detaylarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesinin detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesine ilişkin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını BİP ve Telegram'dan paylaştı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşim, bugün Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve Milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz."

Derya Yetim
 

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