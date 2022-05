Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Engellilerimiz, bugün sporun her alanında adeta destan yazıyorlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.

"Hangi kökene, inanca Kültüre, sosyal statüye sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir"

Engelli sporcuların dünya çapında önemli başarılara imza attığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın engelliler haftasını tebrik ediyorum. Engelli kardeşlerimiz hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarıyla azim ve kararlıklarıyla hepimize örnek oluyor. Özellikle son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar. Cesaret timsali olan engelli kardeşlerimizi mücadeleleri, gayretleri, emekleri için özellikle milletim adına tebrik ediyorum. Sporcu kardeşlerimizin şahsında şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığımız ilhamla Rabbimiz'in emaneti olan engellilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz, kaçınmayacağız. Hangi kökene, inanca, Kültüre, sosyal statüye sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Gerek kadim kültürümüz, gerek sosyal devlet ilkemiz bize adil olmayı eşit davranmayı, insanlar arasında ayrım yapmamayı emretmektedir" dedi.

"Engelli kardeşlerimizin de hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz"

Engelli bireylerin hayatın her alanında yer almasına önem verdiklerini söyleyen Erdoğan," Bizim siyaset anlayışımızda hiç kimse insani vasıflarından , doğuştan gelen özelliklerinden dolayı ötekileştiremez. Hiç kimse etnik kimliğinden, kökeninden, hele hele dış görünüşünden dolayı dışlanmaya maruz bırakılamaz. Hiç kimse bedensel engeli dolayısıyla sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız. Başkaları görmezden gelse de biz engellilerimizi ihmal edemeyiz. Bilhassa da engelli vatandaşlarımızın cehalet, bilgisizlik, imkansızlık gibi sebeplerle iki duvar arasına hapsedilmesine tahammül gösteremeyiz. Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. İnsanlarımızın tamamının imkanlardan ve fırsatlardan eşit derece faydalanmasını sağlamak da bizlerin temel görevidir. Bu hassasiyetle, 85 milyonun tüm fertleri gibi engelli kardeşlerimizin de hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Engelli sporcular için hazırlanan spor malzemelerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki sporculara ulaştırılacağını ifade eden Erdoğan," Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ortaklaşa düzenlediği bu anlamlı program engelli kardeşlerimizin önündekileri temizleme, irademizin özellikle en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. 'Spor aşkı, engel tanımaz ‘ diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'mıza bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engel guruplarına özellikle kullanımına sunmak üzere, üretilmiş 27 bin 259 adet spor malzemesi yola çıkıyor. Bugün içerisinde spor malzemelerinin olduğu bu tırları İnşallah hep beraber buradan ülkemizin dört bir köşesine uğurlayacağız. Böylece Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Hatay'a 81 ilimizdeki binlerce engelli öğrencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız. 'Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi' ile ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesisi etme hedefimize de bir adım daha yakalamış oluyoruz" dedi.

Engelli Sporcuların kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirdiğini belirten Erdoğan şunları kaydetti; "Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor başta olmak üzere hayatın her alanında bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bunu Tokyo'da gördük. İnşallah şimdi Paris'te de göreceğiz"

Sporculara seslenen Erdoğan, Paris'e hazır mıyız diye sordu. Erdoğan," İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka dolu dolu zaferlerle döneceğiz. Spor insan ve toplum sağlığı kadar özellikle engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımlarını sağlayan çok önemli bir faaliyet alanıdır" dedi.

Bilimsel çalışmaların sporun engelli bireyler üzerinde fiziki ve psikolojik bakımdan olumlu etkileri olduğunu ispat ettiğini belirten Erdoğan Türkiye'de uzun yıllar boyunca engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da ön yargıların, kalıplaşmış düşüncelerin kurbanı olmuşlardır. Engellilerimize gerekli imkanlar sunulmadığı gibi sürekli 'yapamazsınız, başaramazsınız' denilerek özgüvenleri törpülenmiştir. 2002 yılında ülkeyi yönetme görevini üstlendiğimizde diğer pek çok alanda olduğu gibi engellilerimizle ilgili de çok ciddi sıkıntılar vardı. Engelli kardeşlerimizin sorumluluğu çok büyük ölçüde ailelerin uhdesine bırakılmış bir durumdu. Engelli vatandaşlarımızın hayata katılmalarını teşvik edecek bütüncül bir şekilde engellilerimizin meselelerini ele alacak sorunlarına çözüm üretecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değildi. Son 20 yılda attığımız adımlarla ülkemize ve milletimize yakışmayan bu tabloyu biz kökten değiştik. Bunu kökten değiştirerek engellilerimizin sorunlarını çözmek, ailelerin sıkıntısını hafifletmek, engelli kardeşlerimizin de bu ülkenin eşit vatandaşı olduklarını hissettirmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik" diye konuştu.

2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engelli vatandaşları ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atıldığını söyleyen Erdoğan engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen hizmetleri paylaştı.

Erdoğan,” 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile daha da ileriye giderek engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık daha önemlisi engelli kardeşlerimizin bakım evlerine ve ya benzeri yerlere kapatılmaya gerek kalmada kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmeti alabilmelerini temin ettik. Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi özgün uygulamaları biz hayaya geçirdik. Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok yerde erişebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler yaptık. Okullarda kaynaştırma eğitimi uygulamasını yaygınlaştırarak toplumumuzda empatinin ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağladık. Sağlık problemi nedeniyle okula gidemeyen çocuklarımız için evleri, hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz. Ülke genelinde toplam 453 bin özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 77 bin 600'e çıktı. Engelli evlatlarımızdan 993'üne hastane sınıflarında, 10 bin 552'sinide evde eğitim imkanı sağlıyoruz. Özel öğrencilerimize yönelik destek eğitim odalarının sayısını artırmak ve içeriğini zenginleştirmek. Bir süre öncesine kadar 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2 bin 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

81 ilde 10 bin destek eğitim odası yapımı için çalışmaların sürdüğünü bildiren Erdoğan, "Biz sizi yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız. Üniversitelerimizin tamamında engelli öğrenci koordinasyon merkezleri kurduk. Bunların dışında spordan iş dünyasına, kamuda istihdamdan siyasete kadar her alanda engelli kardeşlerimize daha önce eşi benzeri görülmemiş imkanlar sunduk. Atılan bu adımlar sayesinde engelli kardeşlerimizin özgüveni yükseldi. Topluma ve devlete olan güvenleri arttı. Bugün hamdolsun hayatın hiçbir alanında engellilerimiz yok sayılmıyor, görmezden gelinmiyor. El üstünde tutuluyor. Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz artık göğüslerini gere gere ben de varım diyor. Engellerimizin desteklenip kendilerine gerekli imkanlar sunulduğunda neleri başarabildiklerini en net biçimde spor alanında görüyoruz. Daha önce sporun bir çok branşında kısıtlı sayıda varlık gösterebilen engellilerimiz, bugün sporun her alanında adeta destan yazıyorlar.

Rakamlar sporda ülkemizin nereden nereye geldiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, 2000 Sidney Paralimpik oyunlarına sadece bir sporcu ile katılmış ve hiçbir madalya kazanamamıştır. 20 sene sonra, 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarına 87 sporcuyla katıldık 2'si altın, 4'ü gümüş, 9'u bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalyayla ülkemize döndük" dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyatlarının 13 branş ve 87 sporcu ile paralimpik tarihinin en fazla sayışa branş ve sporcu ile katılım sağlanan organizasyon olduğunu anımsatan Erdoğan, "Sporcularımız dünya, Avrupa ve Diğer uluslararası şampiyonlarda bir çok madalya kazanarak milletimize büyük gurur yaşattı. Hiç şüphesiz bu tarihi başarıda devletimizin altyapı yatırımları yanında federasyonlara ve kulüplere verdiği desteklerin de önemli payı vardır. Engelliler spor federasyonlarına verilen bütçeyi her yıl artırdık. Sadece bu yıl 4 engelli spor federasyonumuza yaklaşık 70 milyon lira kaynak tahsis ettik. Engelli spor kulüplerimize yönelik desteklerde de hem sayı hem de miktar itibariyle ciddi iyileştirmelere gittik. Geçmişte yıllık 159 bin lirayı ancak bulan yardımların miktarı 2021 senesinde 1101 spor kulübüne 6 buçuk milyon lira seviyesine çıktı. Bu destek ve teşviklerin meyvesini sadece madalya sayısında değil aynı zamanda sporcu sayısında da toplamayı başardık. Engelli sporcu sayısı 2002 yılında 2 bin 763 iken 2021 yılı itibari ile bu rakam 45 bin 441'e çıktı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı2mıza bağlı tüm spor tesislerini engelli kardeşlerimizin erişimi için yeniden düzenledik. Bulunduğumuz konumu yeterli görmüyor daha büyük başarılar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2024 Paris Olimpiyatlarıyla ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Paris'te hem sporcu sayısı hem de kazanılan madalya itibari ile yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Spor aşkı engel tanımaz programını geleceğin olimpiyat , Dünya ve Avrupa şampiyonlarını yetiştirme yolunda değerli bir adım olarak görüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın işbirliği ile gerçekleştirilecek bu çalışmanın tüm gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Paralimpik sporcuların başarılarının ardında azim ve kararlılık olduğunu söyledi. Kasapoğlu,”Hayatın her alanında sporda, sanatta, edebiyatta, eğitimde, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen sergiledikleri mücadeleyle, azimleriyle örnek olan, bizlere ilham veren kardeşlerimiz var. Milletimizin göğsünü kabartanlar var, ülkemizi dünyanın pek çok yerinde temsil edenler var, şanlı bayrağımızı en yukarı çektirenler, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletenler var.

Diliyorum ki bugün 500 Özel Eğitim Okulu için yola çıkacak ve 1 ay boyunca ülkemizi baştan aşağı dolaşacak tırlarımız, sporla birlikte sevgiyi büyütsün. Yüzde 70 yerlilikle üretilen, 20'ye yakın sportif branşa hizmet edecek ve 81 ilimizde dağıtılacak spor malzemelerimiz, sportif altyapıyı kuvvetlendirdiği gibi aramızdaki bağı da güçlendirsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahneden canlı bağlantı ile spor malzemeleri taşıyan tırları uğurladı. Paralimpik sporcular Erdoğan'a üzerinde kendi imzalarının bulunduğu Tokyo Olimpiyatları için özel hazırlanan bir forma hediye etti.

Hülya Keklik