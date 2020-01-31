Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bu görüşmenin görüntüsünü paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, yaptığı paylaşıma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Çarpmayan kalp olur mu?” sözlerini yazarak şu notu düştü:



“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak: ‘Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.'"

Söz konusu görüntüde, Azize Çelik'e sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevlam sizleri gerçekten korudu, sizleri millete bağışladı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok büyük bir imtihandan geçtik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un depremin başından itibaren bölgede çok büyük bir mücadele verdiklerini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine Azize Çelik, “Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Birlik beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın” şeklinde karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini görmek istediğini dile getiren Azize Çelik'e, “İnşallah, ya sen buraya gelirsin ya da biz oraya geldiğimizde orada görüşürüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik'e de göz aydınlığı dileğini iletti. Ayrıca, görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulundu.