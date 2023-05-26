Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?'

Odunpazarı ilçesinde bulunan Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda Reis'e Vefa Buluşması isimli program düzenlendi. Programa Eskişehir'den AK Parti milletvekili olarak seçilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Cumhur İttifakı'na mensup patilerin il temsilcileri, çok sayıda önemli isim ve vatandaşlar katıldı. Program, mehteran takımının çaldığı marşlar ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Sahneye çıkan müzisyen Alperen Kekilli şarkılarıyla vatandaşları adeta coşturdu. Daha sonra Cumhur İttifakı'ndaki partilerin il temsilcilerinden bazıları kürsüde konuşma yaptı.

“Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı?”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez izleyenlere bir sürpriz yaptı. Bakan Dönmez cep telefonunun öbür ucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu söyledikten sonra, salonda sevinç çığlıkları yükseldi. Cep telefonundan salondaki Eskişehirlilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“Sevgili gençler, şu anda İstanbul Dolmabahçe'den Cumhurbaşkanlığı ofisinden sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Öncelikle geceniz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Siz gençlerle birlikte böyle bir programda gerçekten en azından sesinizi duymak, coşkunuzu duymak beni de çok daha farklı bir aleme sevk etti. Pazar günü artık seçime gidiyoruz ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sizlerin dinamizmi inanıyorum ki özellikle Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yeni yüz yılını çok daha farklı bir hale getirecek. Eskişehir Pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı? Yalnız bu kalan 24 saatte durmadan, usanmadan bütün arkadaşlarınızı, bütün dostlarınızı özellikle pazar günü sabahtan sandığa gitmeye sevk etmeniz lazım. Buna da hazır mıyız? Çünkü bu seçim ciddi manada biliyorsunuz rehavete yer vermeden, bir kırılma noktası olacak şekilde ve Eskişehir bugüne kadar olan bu süreci tersine çevirmeye bana göre hazır mı? Ben bu vesileyle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, bugün Esenyurt'ta, Esenler'de muhteşem bir miting yaptık ve yarın inanıyorum ki Beykoz'da da aynı şekilde muhteşem bir miting yaparak artık finali göğüsleyeceğiz. Sizlerden büyük bir destek bekliyorum, sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.”

“Her daim yenilgiye mahkûm olacaklar”

Daha sonra konuşmasına başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Biliyorsunuz, işimiz sadece oy vermekle, çevremizdeki kardeşlerimizi sandığa götürmekle bitmiyor. 28 Mayıs günü sandıklarda görevli bütün sandık müşahidi kardeşlerimiz, ıslak imzalı tutanakları alana kadar işimiz devam ediyor. Ekranda ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferini görürüz, o zaman tamam deriz, bu iş bitti deriz. Ama şimdi çalışma zamanı, şimdi gayret zamanı. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, bizler ne badireler atlattık, ne zorlukları birlikte göğüsledik. Millet iradesine yönelen tehditleri hep birlikte bertaraf ettik. İstiklal ve istikbalimize, devletimizin bekasına, milletimizin huzur ve refahına kasteden şer odaklarını birlikte defettik. Ey muhtıra, parti kapatma davası, 17-25 Aralık hukuk darbesi, MİT başkanımızın şahsında Cumhurbaşkanımıza kurulan kumpas, Gezi Parkı eylemleri, 367 krizi ve nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimi. Birileri partimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli hedef aldı. Türkiye'yi yerli ve milli olmayan bir siyaset resmiyle karşı karşıya bırakmak istedi. Vesayet odakları hep sahnedeydi. Sanmayın ki her mağlubiyetten sonra çekilecekler. Farklı oyunlarla, farklı kişilerle, yeni olayları, yeni krizleri, yeni sorunları sahaya sürecekler. Ancak herkes şunu iyi bilsin ki, biz burada oldukça bu milleti namertlere yar etmeyeceğiz. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça onlarda her daim yenilgiye mahkûm olacaklar” dedi. Son olarak Bakan Dönmez'den sonra sahne alan ünlü şair Serdar Tuncer, kendi yorumunu katarak şiir seslendirdi.

Bahadır Turgut - Batuhan Kılıç - Emir Erten

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