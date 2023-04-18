Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de 2 yeni müjde verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar'daki programının ardından Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği önünde toplanan binlerce Eskişehirli ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair açıklamalar yaptı. Muhalefeti ve 7'li masayı hedef alan sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans ile Beylikova'daki nadir elementler tesisinin açılışına, yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifinin hareket törenine ve Gökpınar mahallesindeki DSİ barajının açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir milletvekili adayları ve diğer protokol üyeleri ile birlikte Eskişehir'de 4 milyar liralık yatırım tutarı ile hizmete giren 99 işletmenin toplu açılış törenini gerçekleştirerek kurdele kesti.

“Eskişehir Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızıdır”

Türkiye Yüzyılı projesinde Eskişehir'in önemli bir yere sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz de bugün Türkiye'nin imrendiği, dünyanın imrendiği Eskişehir'de sizlerle olmanın memnuniyeti içindeyiz. Haçlılara Anadolu'yu dar eden Kılıçarslanı'yla, Yunus'uyla, Nasreddin Hoca'sıyla nice kahramanlarıyla Eskişehir Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızıdır. Sanayi, teknoloji, tarım, lojistik, eğitimiyle şehrimizin dinamizmi maşallah her geçen gün artıyor. Geçmişte asırlarca dünyanın ilim ve üretim merkezi olan bu coğrafya son yıllarda hak etmediği ihmali yaşamıştır. Bizim bu ülkeye en büyük hizmetimiz asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini 20 yılda tamamlamış olmamızdır. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanıyoruz” dedi.

“Bunlar bu ülkede toplu iğne dahi üretemediler”

Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Erdoğan, “Her dönemde olduğu gibi bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Her yolu denediler, vesayetin ayak oyunlarından terör örgütlerinin kanlı saldırılarına kadar kullanmadık araç bırakmadılar. Milletimizle verdiğimiz mücadeleyle hepsinin üstesinden geldik. Bu defa karşımızda 7'li koalisyon var. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? CHP terörle kol kola, İP, o yavrucuklar var, onlar istikameti kaybetmişler, ne yaptıklarının farkında değiller. Buna bir de PKK'sından FETÖ'suna alenen destek veren terör örgütlerini ilan etmek lazım. Sapkın akımları, sosyal medyayı, Londra tefecilerin, oradaki eroin kaçakçılarını, batıdaki yöneticilerini saymıyorum bile. Türkiye düşük teknolojileri yapsın ama yüksek teknoloji alanına girmesin istiyorlar. İHA, SİHA, AKINCI, Kızılelma yapmasın. Bitmedi, TCG Anadolu'yu da yapmasın, TOGG'da yapmasın. Öyle alıştılar ya, yıllar yılı bu ülkeyi öyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede toplu iğne dahi üretemediler” diye konuştu.

"2013'te bunların alacağını ödedik, 2013'ten sonra IMF ile ilişkimiz kaldı mı?"

Bakanlığı döneminde IMF'yi eleştiren fakat yakın zamanda IMF'den borç alınmasını öneren DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bunlara eyvallah edelim mi? Türkiye köken ve inanç farklılıkları üzerinden kendi içinde kavga etsin ama bölgesinin cazibe merkezi olmasın istiyorlar. Davos'tayız Davos'un o arasında biz de şöyle Bebecan o zaman bakan yanımda, beraber IMF'in başındaki zatla görüşüyoruz. Sıkıysa bunu da yalanla. Dedim ki siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz ama bu gelenler Türkiye'yi yönetmeye mi akıl vermeye mi yoksa taksitleri almaya mı geliyor? Taksitler içinse alır giderler Türkiye'yi yönetemezler, Türkiye'yi ben yönetirim. Sene 2023, 2013'e kadar devam ettik, 2013'te bunların alacağını ödedik, 2013'ten sonra IMF ile ilişkimiz kaldı mı? CHP ve İP bize akıl verdiler borç almanız lazım dediler. Biz dedik gerek yok. MB Döviz rezervimiz 22.5 dolardı. Şimdi 3 haneli rakamlara çıktık mı çıktık. Bunlar ekonomi falan bundan anlamazlar. Sadece satışını yaparlar. Ekonomiden ne kadar anladığını Bay bay Kemal kaç vekil vermiş göreceğiz. İnşallah Eskişehir 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömecek mi? Biz nasıl IMF'yi kapımızdan gönderdiysek inşallah sandıkta da bunları 21 sene bunlar iktidar olabildi mi? 14 Mayıs'ta yine olamayacaklar diyor muyuz” dedi.

"14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır"

CHP, İYİ Parti, HDP ilişkilerinin 14 Mayıs seçimleri ile siyasi mevta olacağını belirten Erdoğan, “Bizim gençlerimizden yetenekli olanlar gidip onlara hizmet etsin kendi ülkelerine bir şey katmasın istiyorlar. Bunlara eyvallah edelim mi? Ülkenin başında yerli milli kararlı bir yönetim olmasaydı bu saydıklarımı çoktan yaptırmışlardı. Bu CHP'liler, İP, terör örgütü, HDP, Kandil, TCG Anadolu'dan rahatsız. Bu terör örgütüne bizler gereken dersi verdik mi? Biliyorlar ki eğer Cumhur ittifakı iş başında olursa teröristlere aman almak yok. 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır. Bunları başaramadıkları için çok mutsuzlar” dedi.

“14 Mayıs'ta umudunu FETÖ ve PKK'ya bağlayanlara dersini veriyor muyuz?”

Yapılacak seçimin ardından FETÖ ve PKK'ya umut bağlayanları sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eskiden ülkemizle ilgili niyetlerini gizli saklı ifade ederlerdi artık alenen söylüyorlar. Türkiye'nin bize ihtiyacı kalmadı diyorlar. Biz de duydukça doğru istikamette gittiğimizden emin oluyoruz. Güven iklimi çökertilmiş, geri kalmışlığa mahkum edilmiş bir ülkede işleri böyle yürütemiyordunuz. Çıkmış bay bay Kemal soğan da soğan patates de patates diyor. Sen soğanı masaya koyar yumruğunla vurur onun lezzetini alabilir misin? Biz soğanımızı öyle yedik. Bu yollar olmasa siz bütün bu patatesi domatesi neyle taşıyacaksınız. Bu yolları yaptık ki bunlar taşınsın. Bunların böyle bir derdi yok. Çok uzun mücadeleler sonunda ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. 14 Mayıs'ta umudunu FETÖ ve PKK'ya bağlayanlara dersini veriyor muyuz? Bizim siyasetteki alameti farikamız eser ve hizmettir. Milletimiz bizi 15 seçimde 1.parti olarak çıkardı. Bugün de Eskişehir'de yatırım tutarı 4 milyar olan 99 ayrı yatırımın açılışını yapmak için buradayız” diye konuştu.

"3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız"

Eskişehir'e 2 büyük projenin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün sizlerle 2 önemli projenin sevincini paylaşacağız. Eskişehir bor cevheriyle 2 milyar Dolar gelir sağladı. Eti Maden, Eskişehir'e 700 milyon liralık yatırım yaptı. Artık cep telefonlarında bir otomobilin ötesinde bir akıllı cihaz olan TOGG'da kullanılan lityum bu tesislerde üretiliyor. Bu madenlerin enerjiden savunmaya kimyadan cam ve seramik üretimine kadar geniş kullanım alanı var. Yıllık üretimi 500 bin tona çıkartacak yeni bir tesis kuracağız. 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız” dedi.

“10 yıl içinde ihtiyacımız olan lokomotifi burada üreteceğiz”

TÜRASAŞ Eskişehir yerleşkesinde üretimi yapılan ve bugün törenle raya indirilen Türkiye'nin ilk Yerli ve Milli Ana Hat Lokomotifi Eskişehir 5000 hakkında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki 10 yıl içinde ihtiyacımız olan lokomotifi burada üreteceğiz. İlk hareket testine şahitlik edeceğiz. Eskişehir lokomotif üretimi döner köprü imalatı gibi birçok yeniliğe bizim dönemimizde imza attı. Raylı sistemin inşasına da yakında başlıyoruz. Bunlarla kalmıyoruz. Bugüne kadar ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Eskişehir'e toplam 67,2 milyar liralık kamu yatırımı yaptık” ifadelerini kullandı.

“İlk Evim projesi kapsamında ilimize 2 bin 599 konut daha yapacağız”

Eskişehir'e olan yatırımlarının devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta muhalefete hesap sorulacağını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bay bay Kemal bir zamanlar SSK başında değil miydi? Başındaydı. Bay bay Kemal sen SSK başındayken hastanelerimizde rehineler vardı. Bunların hesabını millete Rabbimize nasıl vereceksin. 14 Mayıs bunların hesabını sorma zamanıdır. İhmal etmeyin. 3 bin 580 konutun inşasına devam ediyoruz. İlk Evim projesi kapsamında ilimize 2 bin 599 konut daha yapacağız. 90 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 317 kilometreye çıkardık. 11 baraj, 13 arazi toplulaştırma projesi, 2 yer altı depolama tesisi kazandırdık. 152 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize 3,5 milyar dolar tarımsal destek verdik. Fatih Bey'i milletvekili adayımız yaptık. Önümüzdeki günlerde Seyitgazi'ye doğalgaz arzı planlıyoruz. Sandığa giderken eser ve hizmetleri gözünüzün önüne getirerek karar vermenizi istiyorum. Biz dersimizi iyi çalıştık. Bizden başka milletimizin önüne vizyonla çıkan kimse var mı? Seçim beyannamemizde 5 yılda atacağımız somut adımları ilan ettik. Depremler sebebiyle önceliklerimizin başına afetlere dirençli Türkiye inşasını yerleştirdik.”

Ali Furkan Çetiner - Hüseyin Samet Öksüz - Bahadır Turgut - Batuhan Kılıç - Emir Erten



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