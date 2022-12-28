Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin detaylarını açıkladı. Kamuoyunda EYT olarak bilinen bu düzenlemenin uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilindiğini gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin sürdürebilir, makul ve adil, seviye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz" dedi.

"20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun bir dönem emekli maşı alacağı sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz"

Geçmiş yıllarda gerçekten kopuk uygulamalar sebebi ile kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir bir hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden önceki dönemde 1999 eylül ayında yürürlüğe giren adımları dünyanın ve ülkemizin hakikatlerine uygun şekilde daha ileriye taşıdık. Her reform her düzenleme beraberinde yeni tartışmaları getirmiştir. Bunlardan biri 1999 yılı düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve pirim şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebi ile beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın epeydir dile getirdikleri talepleridir. Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun bir dönem emekli maşı alacağı sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz. Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermemek ve ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık" açıklamasını yaptı.

EYT konusunda geniş çaplı bir değerlendirme yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yaklaşımımızdaki amaç asla çalışanlarımızın haklarının tesliminin önüne geçmek değildi. Tam tersine 85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu ölçüp biçmeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi bir taahhüt altına girmek istemedik. Büyüyen, gelişen, kalkınan ülkenin imkanlarının el verdiğini gördüğümüzde ilgili arkadaşlarımıza talimatını vererek çalışma başlattık. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebi ile sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu yüksek düzeyli asgari ücret, memur maaşı, emekli maaşlarıyla zaten gösterdik, gösteriyoruz" diye konuştu.

"Düzenleme şartlardan ikisini tamamlamış olup sadece yaş sebebi ile emeklilik bekleyenleri kapsıyor"

Geçtiğimiz hafta duyurulan asgari ücret rakamının da bu iradenin tezahürü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile ilgili beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi bir kez daha sergileme yoluna gidiyoruz. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Ülkemizin genişleyen ve büyüyen imkanlarını vatandaşlarımızın her kesimiyle istihdam ve üretim gibi herkese dokunan alanlar öncelikli olarak bunları paylaşmayı sürdüreceğiz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyor. Milletimize adıyoruz. Ülkemizde emekli olabilmek için 3 şartı, pirim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme şartlardan ikisini tamamlamış olup sadece yaş sebebi ile emeklilik bekleyenleri kapsıyor" dedi.

"Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır"

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-kur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kıldıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık. Her yıl istihdamına bir milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak sosyal güvenlik sisteminizi aktif pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı zamlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

"İşverenlerimiz kıdem tazminatı ödemde güçlük çekmemeleri için (KGF) destekli bir kredi paketini devreye alıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışma yaptıklarını belirterek, "Diğer vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa sürede tamamlayacağız. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimiz kıdem tazminatı ödemde güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31 buçuk milyonu aştığı Türkiye'de her vatandaşımızın emeğine, tecrübesine, bilgisine, katkısına ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek pirimi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta pirim teşviki getiriyoruz. Amacımız; emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmesini sağlamaktır" açıklamasını yaptı.

EYT düzenlemesinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT ilgili düzenlemenin ülkemize, milletimize bilhassa da hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. 2022 artık geride kalıyor, şimdiden 2023'ün sizler, bizler, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Hülya Keklik



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