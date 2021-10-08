Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da kabir ziyaretlerinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu. Kabirlerde dua eden Erdoğan daha sonra Eyüpsultan'dan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.







